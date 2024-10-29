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送你去大阪過聖誕！到日本環球影城看30米耶誕樹、魔法城堡燈光秀

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲日本環球影城聖誕節活動將有睽違5年的巨型聖誕樹與魔法城堡燈光秀。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／綜合報導

睽違5年，日本環球影城過去最受矚目、高達30公尺的聖誕樹景觀，以及哈利波特魔法世界的夜晚魔法燈光秀宣布回歸！今年園區的聖誕活動「NO LIMIT ! 聖誕節」將從11月20日至2025年1月5日登場，除了上述亮點，還有現場演出《Frosty’s Electric Snow Party》，今年聖誕節，一定要到日本環球影城走一趟。

▲▼日本環球影城聖誕節活動。（圖／日本環球影城提供）

▲高達30公尺的「NO LIMIT！派對樹」。（圖／日本環球影城提供）

今年日本環球影城聖誕節活動最大亮點，就是代表冬季聖誕節的象徵「NO LIMIT！派對樹」，派對樹高達30公尺，華麗的裝飾讓它白天在陽光下閃閃發光，入夜後，五彩繽紛、充滿活力的燈飾將隨著流淌在公園內的聖誕歌曲而變化，彷彿在隨音樂起舞，節奏感十足。

▲▼日本環球影城聖誕節活動。（圖／日本環球影城提供）

▲睽違5年的「霍格華茲魔法之夜冬季魔法燈光秀」。（圖／日本環球影城提供）

▲▼日本環球影城哈利波特樂園霍格華茲城堡夜間魔法燈光秀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲哈利波特樂園霍格華茲城堡夜間魔法燈光秀讓城堡彷彿活過來般。圖為過去畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，今年另一大亮點就是同樣睽違5年的「霍格華茲魔法之夜冬季魔法燈光秀」，以霍格華茲城堡為背景，入夜後將以氣象魔法、光明咒等咒語增添各種耀眼光芒、雪花裝飾，為夜晚的城堡增添浪漫感，燈光秀每場次為10分鐘，同時還有魔法界聖誕歌曲演出。

▲▼日本環球影城聖誕節活動。（圖／日本環球影城提供）

▲還有穿聖誕服飾的小小兵。（圖／日本環球影城提供）

同時，在園區中還有許多人氣角色會穿著各種聖誕服飾迎賓，如小小兵、環球奇幻世界的人物們，都將現身在園內各個角落，與旅客一起互動拍照。

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