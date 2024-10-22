首爾最新！開箱韓國首間「星巴克酒吧」隱身60年老宅、必點調酒曝

▲韓國首間星巴克酒吧「Jangchung Lounge R」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

星巴克特色門市在全球遍地開花，更成為當地旅遊地標，例如首爾於今年9月開設的韓國第一間星巴克酒吧「Jangchung Lounge R」，將純白60年老宅改建，結合藝廊、咖啡空間與調酒吧，讓旅客能在這裡品嚐11款特色星巴克調酒，開幕後立刻吸引不少人特地前往朝聖。

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▲韓國首間「星巴克酒吧」以60年老宅改建。（圖／翻攝自Starbucks Korea臉書專頁）

「Jangchung Lounge R 店」是韓國第10家特色門市，也是為了慶祝「Starbucks Reserve 星巴克臻選」進駐韓國10周年而開設，店舖座落在首爾中區，以一座1960年代白色老宅改建而成。

▲▼進入店內，先經過藝廊與展示空間，再拾級而上才會進入主要用餐區。（圖／記者蔡玟君攝）

白色宅院低調矗立在巷弄內，以木質調門牌寫上「Starbucks Reserve」字樣，若沒有細心留意，很容易就會錯過。隨著門牌引入，首先經過藝廊空間、休息區，沿著旋轉樓梯抵達二樓，才來到點餐櫃檯。

▲櫃檯上高掛金色酒杯圖型象徵星巴克酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼店內座位空間多元。（圖／記者蔡玟君攝）

櫃檯盡頭上方高掛金色酒杯圖型，象徵星巴克酒吧的代表，與想像中咖啡廳開放式座位不同，「Jangchung Lounge R 店」將老宅內以往作為客廳、餐廳、書房、客房等空間都變為各具特色的座位區，並降低照明亮度，呈現低調沈穩氛圍，有人坐在高腳桌，有人懶躺在沙發，或一群人圍坐在壁爐前的U型沙發談天說地，宛如回到自己家中般愜意。

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▲推薦必點「咖啡馬丁尼三重奏（Coffee Martiini Flight）」。（圖／記者蔡玟君攝）

店內菜單分成「Starbucks Reserve」與「MIXOLOGY調酒」兩種，其中「MIXOLOGY調酒」提供11種特色星巴克調酒選擇，推薦首次前往的旅客可選擇「咖啡馬丁尼三重奏（Coffee Martiini Flight）」，喝得到最經典的咖啡馬丁尼、加入威士忌的拿鐵威士忌馬丁尼，以及喝得到清爽柑橘香氣的柑橘冷萃馬丁尼，感受不同風味。

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