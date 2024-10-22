21團客訂位突放鳥！餐廳怒：開放午餐免費吃　旅行社駁斥要求撤文

▲塔吉摩洛哥料理隱身基隆路巷弄內，開業至今已14年。（圖／翻攝自Facebook／塔吉摩洛哥料理 Tajin Moroccan Cuisine ）



記者彭懷玉／台北報導

位於北市基隆路巷弄內的塔吉摩洛哥餐廳，稍早於粉專上痛斥「有21位團客要來用餐，今早卻臨時取消，因此決定免費將這21份餐點送給大家。」引來網友為餐廳抱屈「建議餐廳應收訂金」。不過，旅行社業者稍早還原事發經過，「因餐廳無法提供足量預訂的餐點，導致必須更換餐廳，但餐廳要求需賠償7000元，因不合理並未答應，且因餐廳發布內容已有損害公司商譽之慮，請餐廳撤文，且將保留法律追訴權。」

塔吉摩洛哥餐廳今（22日）稍早在粉專上發文表示，「今天中午本來有21位創新旅行社的團客要來用餐，他們前天下午訂位，昨晚選好了餐點，但是今天早上臨時取消，開業14年，對現在業者的職業道德感到失望，已經準備好的食材又不想浪費，所以決定免費將這21份餐點送給大家。」

▲塔吉摩洛哥料理。（圖／資料照）



對此，底下網友紛紛為餐廳打抱不平，留言表示，「團客真的要預付訂金」、「台灣人真的不會顧慮店家備貨的辛勞」、「建議收訂金，人數多的，要收全額」、「辛苦了，以後遇到團體真的還是需要先收個訂金」、「你們在哪裡？留一份給我，我願意付半價補償老闆。」

不過，被指名的創新旅行社董事長李奇嶽稍早對此回應，「本公司10月20日下午向塔吉摩洛哥餐廳預訂印尼21人團於10月22日中午用餐，餐廳於10月20日要求我司先提供菜單給團員點餐，10月21日晚間8點42分我司告知餐廳預訂數量為16份海鮮 ，5份牛肉，餐廳隨即表示無法足量提供16份海鮮，要求我方與顧客協調至多7份海鮮。」

▲創新旅行社提供與塔吉摩洛哥餐廳對話截圖。（圖／創新旅行社提供）



李奇嶽接續表示，「10月22日早上6點42分，我方與旅客代表協商，印尼團旅客不願意由海鮮改吃牛肉於是只能更換餐廳，並於10月22日早上7點15分通知餐廳必須更換餐廳，餐廳表示要求我司賠償7000元，我司認為顯不合理並未答應餐廳之要求。對於餐廳於社群媒體之發布文章內容已有損害本司商譽之慮，敦請塔吉摩洛哥餐廳撤文，本司並保留法律追訴權。」