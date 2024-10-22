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台南人氣「王記好吃雞肉」開分店　開幕時間、地點曝光

▲台南人氣「王記好吃雞肉」開分店。（圖／取自王記好吃雞肉臉書粉專）

▲台南人氣「王記好吃雞肉」開分店。（圖／取自王記好吃雞肉臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

台南人氣「王記好吃雞肉」要開分店了，臉書粉專昨日公告，旗艦店地點落腳安南區海佃路上，目前正在籌備中，預計11月開幕，日期確定後會再公布。

位於台南開元路上的王記好吃雞肉是當地人氣店家，店內僅販售白斬雞、煙燻雞2種口味，由於白斬雞肉軟嫩且不柴，煙燻雞未入口就能聞到煙燻香味，再加上價格不貴（半隻230元、全隻450元），往往不到中午就賣光。過去在特定上午時段會開賣便當，有白斬雞肉飯、煙燻雞肉飯、煙燻雞腿飯及雞翅飯，但現在已經不再販售。

王記好吃雞肉曾因為租約到期而停業3個月，去年底原址恢復營業，昨天店家則是在臉書粉專公布開分店的好消息，而且還是旗艦店，地點落腳安南區海佃路上大北百貨的隔壁。得知消息的老顧客表示「很讚，這樣開元店才不會這麼難搶」、「太好了，許願成功」、「終於不用來回花一小時，然後跟你說賣完了」、「離我更近了，開心」、「以後不用跑那麼遠了」。

▲台北第1家「六扇門」落腳農安街，目前試營運中。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

另外，160元就能吃到飽的人氣連鎖鍋物「六扇門」，全台已有90家分店，在陸續進軍新北市、基隆市與桃園市之後，目前終於插旗台北市，第1家門市選在農安街上，目前正在試營運。

六扇門菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格160元起至310元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。

▲自助吧的飲品也是喝到飽。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

除了主食鍋物之外，六扇門自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。曾有網友在PTT上發文，只花了180元就有吃不完的王子麵、肉燥飯，根本不給其他業者活，除了得到不少人的認同，還有人說「六扇門真的是我這種窮人最愛」。

關鍵字： 美食雲 台南美食 王記好吃雞肉

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