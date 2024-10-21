高雄2必拍！飛行員史努比現身駁二　衛武營有全台最大撐傘樂高人

▲高雄現在也有超可愛飛行史努比可以拍。（圖／翻攝自棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄又有最新拍照打卡亮點！之前在台中引起話題的史努比快閃店，現在也現身在駁二藝術特區對岸的「大港倉8庫」內，戶外區有史努比、查理布朗的大型充氣公仔，還有各種可愛的《花生漫畫》人物公仔分佈在各處；衛武營國家藝術文化中心則有高達9米的巨型撐傘樂高人，還有4大關卡可以同樂。

▲除了各種周邊商品可以買之外，還有多種《花生漫畫》人物公仔可以盡情拍照。（圖／翻攝自Yoyogi Peanuts - Apparel for Adults臉書專頁）

此次在大港倉8庫內登場的「史努比X星宇航空快閃店」持續對外開放至2025年1月31日為止，不僅有大量飛行史努比造型周邊商品，還有各種可愛造型公仔，例如機長造型的查理布朗和飛行員造型史努比的充氣公仔，而從快閃店內到倉庫周邊，則有戴墨鏡的史努比以及多位《花生漫畫》人物公仔，讓粉絲可以盡情拍得過癮，同時欣賞港都風光。

▲衛武營現在有全台最大樂高人偶。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

而台灣樂高首次在衛武營舉辦大型活動，即日起至11月10日在北廣場處展出全台最大的樂高人偶，且撐著彩虹傘造型超吸睛，並規劃四大關卡讓大人小孩一起體驗。

四大體驗關卡包括「玩玩樂 親子拼砌區」，可以發揮創意拼砌自己心目中的降溫奇物，「拍拍照 美照拍貼區」則結合時下流行拍貼機，帶著拼好的樂高，紀錄美好遊戲時光；「吹吹風 風扇互動區」則可以運用小小樂高，展現拼砌超能力，驅動大大風扇，而「乘乘涼 樂高人撐傘區」則是與9米樂高人偶拍照後，標註指定關鍵字並上傳至社群平台，就可以獲得樂高限量專屬禮物。