ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄2必拍！飛行員史努比現身駁二　衛武營有全台最大撐傘樂高人

▲▼高雄飛行史努比快閃店。（圖／翻攝自棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書專頁）

▲高雄現在也有超可愛飛行史努比可以拍。（圖／翻攝自棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

高雄又有最新拍照打卡亮點！之前在台中引起話題的史努比快閃店，現在也現身在駁二藝術特區對岸的「大港倉8庫」內，戶外區有史努比、查理布朗的大型充氣公仔，還有各種可愛的《花生漫畫》人物公仔分佈在各處；衛武營國家藝術文化中心則有高達9米的巨型撐傘樂高人，還有4大關卡可以同樂。

▲▼高雄飛行史努比快閃店。（圖／翻攝自Yoyogi Peanuts - Apparel for Adults臉書專頁）

▲除了各種周邊商品可以買之外，還有多種《花生漫畫》人物公仔可以盡情拍照。（圖／翻攝自Yoyogi Peanuts - Apparel for Adults臉書專頁

此次在大港倉8庫內登場的「史努比X星宇航空快閃店」持續對外開放至2025年1月31日為止，不僅有大量飛行史努比造型周邊商品，還有各種可愛造型公仔，例如機長造型的查理布朗和飛行員造型史努比的充氣公仔，而從快閃店內到倉庫周邊，則有戴墨鏡的史努比以及多位《花生漫畫》人物公仔，讓粉絲可以盡情拍得過癮，同時欣賞港都風光。

▲▼全台最大樂高人偶。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

▲衛武營現在有全台最大樂高人偶。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

而台灣樂高首次在衛武營舉辦大型活動，即日起至11月10日在北廣場處展出全台最大的樂高人偶，且撐著彩虹傘造型超吸睛，並規劃四大關卡讓大人小孩一起體驗。

四大體驗關卡包括「玩玩樂 親子拼砌區」，可以發揮創意拼砌自己心目中的降溫奇物，「拍拍照 美照拍貼區」則結合時下流行拍貼機，帶著拼好的樂高，紀錄美好遊戲時光；「吹吹風 風扇互動區」則可以運用小小樂高，展現拼砌超能力，驅動大大風扇，而「乘乘涼 樂高人撐傘區」則是與9米樂高人偶拍照後，標註指定關鍵字並上傳至社群平台，就可以獲得樂高限量專屬禮物。

關鍵字： 高雄旅遊 史努比 樂高

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

推薦閱讀

珍煮丹指定飲品第2杯半價13門市開跑

珍煮丹指定飲品第2杯半價13門市開跑

台南晶英永續餐會開訂首日就9成滿

台南晶英永續餐會開訂首日就9成滿

高雄必拍！飛行員史努比在駁二

高雄必拍！飛行員史努比在駁二

南投懶人露營開箱！享受超美星空電影

南投懶人露營開箱！享受超美星空電影

韓國爆紅「延世牛乳」7-11就有！

韓國爆紅「延世牛乳」7-11就有！

必勝客全新尖叫自由點優惠快閃10天

必勝客全新尖叫自由點優惠快閃10天

礁溪網美風熱炒！宇宙泡泡蝦華麗登場

礁溪網美風熱炒！宇宙泡泡蝦華麗登場

地球霸主「37公尺泰坦恐龍」登台

地球霸主「37公尺泰坦恐龍」登台

金門老店「山西拌麵」熄燈

金門老店「山西拌麵」熄燈

星野集團進軍紐約州開溫泉旅館

星野集團進軍紐約州開溫泉旅館

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

23折起「9大飯店線上旅展」一次看！

平日只接預約客！桃園龜山隱藏土雞城

5百坪百日草花海在北投！美到11月底

手搖飲限時11天2大配料免費加

35年牛肉麵第一代老闆遠從河南來台！

北市「美人樹賞花攻略」一次看！

卡比獸坐鎮！東京寶可夢中心開箱

壓不住的爆滿餡料！板橋巨無霸車輪餅

住台南5星酒店一房一廳套房21折

新北「舊草嶺隧道」光影展至明年4月

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

珍煮丹指定飲品第2杯半價13門市開跑

台南晶英永續餐會開訂首日就9成滿

高雄必拍！飛行員史努比在駁二

南投懶人露營開箱！享受超美星空電影

韓國爆紅「延世牛乳」7-11就有！

必勝客全新尖叫自由點優惠快閃10天

礁溪網美風熱炒！宇宙泡泡蝦華麗登場

地球霸主「37公尺泰坦恐龍」登台

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366