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說句「生日快樂」送海鮮盤　王品牛排31歲優惠持續到年底

▲說句「生日快樂」送海鮮盤　王品牛排31歲優惠持續到年底。（圖／王品提供）

▲王品牛排31歲優惠，說句「生日快樂」送海鮮盤。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

「王品牛排」歡慶31歲生日，即日起到12月31日，到店內用消費2客套餐，現場說出「王品牛排生日快樂」，或上傳當次用餐畫面至個人FB、IG，就送爐烤地中海海鮮盤1份。

▲說句「生日快樂」送海鮮盤　王品牛排31歲優惠持續到年底。（圖／王品提供）

▲王品牛小排。（圖／王品提供）

王品牛排成立於1993年11月，是王品集團的創始品牌，招牌就是一頭牛只供應6客的經典「王品牛小排」，今年品牌迎來31歲生日，即日起到12月31日，不分平假日，到全台分店內用消費2客套餐，並說聲「王品牛排生日快樂」，或上傳當次用餐畫面至個人FB、IG，即款待788元的爐烤地中海海鮮盤1份。

此外，當月壽星到王品牛排慶生，除了可以免費獲得1份生日蛋糕外，餐廳加碼贈送1杯特製的「相片拿鐵」，將當下歡聚的美好畫面印製在拿鐵奶泡上，別具紀念意義。

▲「小福利麻辣鍋」推出「Chill迺夜市」主題新菜 。（圖／饗賓餐旅提供）

▲小福利麻辣鍋近期推出「Chill迺夜市」主題新菜。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅集團旗下火鍋吃到飽品牌，近期推出「Chill迺夜市」主題新菜，供應到12月中旬，包括炸得香酥的迷你營養三明治、清脆爽口的台式經典鹹水雞、鹹甜的芋泥肉鬆一起丸、外脆內軟的黃金地瓜薯條，還有懷舊的楊桃汁及牛奶花生仁。

▲「小福利麻辣鍋」推出「Chill迺夜市」主題新菜 。（圖／饗賓餐旅提供）

▲迷你營養三明治。（圖／饗賓餐旅提供）

饗賓餐旅表示，提到夜市美食，許多人就會聯想到基隆知名的營養三明治，為了讓大家吃火鍋的同時，也能品嘗這道台灣經典小吃，製作縮小版的迷你營養三明治，主廚將發酵好的麵糰沾上蛋液，均勻裹上麵包粉，炸至金黃香酥，接著加入香嫩的炸紅糟肉，搭配新鮮牛番茄、小黃瓜、火腿及水煮蛋，最後淋上沙拉醬，一口就能滿足。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 王品牛排 小福利麻辣鍋

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