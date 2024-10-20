台北旅展Buffet優惠餐券整理包！晶華栢麗廳最低7折　敘日買5送1

▲晶華栢麗廳/泰市場4人環遊券下殺67折。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

年度最大的「ITF台北國際旅展」即將到來，除了機票住宿之外，飯店販售餐券也是許多人鎖定目標，像是晶華栢麗廳餐券最低7折，敘日全日餐廳則是祭出買5送1。以下整理15家Buffet餐券促銷方案供大家參考。

晶華酒店

針對今年旅展，除了線上旅展、南港展覽館的實體攤位，晶華酒店在一樓栢麗廳前方也設置快閃店，消費者可就近購買。

●泰市場單人平日晚餐或雙人早餐套票（5張/套）原價8690元，特價6500元，約75折。（晶華快閃店限定）

●平日自助美饌早餐雙人環遊券（可任選栢麗廳/大直泰市場/三燔北投）原價1936元，特價1399元，約72折。買10張加贈1張單人平日環遊早餐券。

●栢麗廳/泰市場平日自助美饌雙人環遊券（可任選雙人栢麗廳午餐或雙人泰市場午晚餐）原價3476元，特價2699元，約78折。買10張加贈1張單人平日環遊午餐券。

●栢麗廳/泰市場平日自助美饌4人環遊券（可任選4人栢麗廳午餐或4人泰市場午晚餐）原價6952元，特價4899元，約7折。買10張加贈1張雙人平日環遊午餐券。

●栢麗廳平日下午茶雙人優惠券原價2376元，特價1799元，約76折。買10張加贈1張單人平日下午茶券。

●栢麗廳平日下午茶4人優惠券原價4752元，特價3399元，約72折。買10張加贈1張雙人平日下午茶券。

▲台北喜來登十二廚餐券最低也有69折。（圖／台北喜來登提供）

台北喜來登大飯店

●十二廚自助餐廳平日自助午餐券每組4張，原價6556元，特價5000元，約76折。

●十二廚自助餐廳平日自助午餐券（優惠期限5個月）每組4張，原價6556元，特價4600元，約7折。

●十二廚自助餐廳平日自助晚餐券每組4張，原價6996元，特價5600元，約8折。

●十二廚自助餐廳平日自助晚餐券（優惠期限5個月）每組4張，原價6996元，特價5200元，約74折。

●十二廚自助餐廳平日自助下午茶券每組4張，原價4356元，特價3000元，約69折。

●十二廚自助餐廳假日自助餐券每組4張，原價7876元，特價6600元，約84折。

●十二廚自助餐廳假日自助下午茶券每組4張，原價5236元，特價3800元，約73折。

▲探索廚房旅展餐券最低7折。上圖為炭烤松葉蟹腳。（圖／資料照／台北寒舍艾美酒店提供）

台北寒舍艾美酒店

●探索廚房平日自助午餐券每組4張，原價7436元，特價5600元，約75折。

●探索廚房平日自助午餐券（優惠期限3個月）每組4張，原價7436元，特價5200元，約7折。

●探索廚房平日自助晚餐券每組4張，原價7436元，特價6000元，約81折。

●探索廚房平日自助晚餐券（優惠期限3個月）每組4張，原價7436元，特價5600元，約75折。

●探索廚房平日自助下午茶券每組4張，原價4796元，特價3600元，約75折。

●探索廚房平日自助下午茶券（優惠期限3個月）每組4張，原價4796元，特價3400元，約71折。

●探索廚房假日自助餐券每組4張，原價8756元，特價7200元，約82折。

●探索廚房假日自助下午茶券每組4張，原價5676元，特價4400元，約78折。

▲MU TABLE旅展餐券最低59折。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

礁溪寒沐酒店

●MU TABLE自助餐廳平日單人晚餐券每張原價1518元，特價980元，約65折。

●MU TABLE自助餐廳假日單人晚餐券每張原價1738元，特價1180元，約68折。

●MU TABLE自助餐廳平日單人晚餐券+寒沐會館使用券每張原價2158元，特價1280元，約59折。

●MU TABLE自助餐廳假日單人晚餐券+寒沐會館使用券每張原價2378元，特價1480元，約62折。

▲敘日全日餐廳即日起推出韓國美食主題餐檯。（圖／敘日全日餐廳提供）

台北六福萬怡酒店

●敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐套券組（5+1張）原價9768元，特價6000元，約61折，平均1張1000元。

●敘日全日餐廳＆大廳酒吧下午茶通用券每張原價2156元，特價1300元，約6折。

▲盛宴自助餐廳平日下午茶券75折。（圖／新竹喜來登大飯店提供）

新竹喜來登大飯店

●盛宴自助餐廳平日下午茶券原價869元/張，特價650元/張，約75折，買10張贈送平日單人午餐券1張，買20張贈送平日單人晚餐券1張。

●盛宴自助餐廳平日雙人午餐券原價2398元/張，特價2000元/張，約83折。

▲彩虹座通用自助餐券買10送1。（圖／台北福華提供）

台北福華大飯店

●彩虹座通用自助餐券每張1450元（原價1925元），買10送1，換算每張1318元，約68折。

●彩虹座午晚餐套票（每套10張）1萬4000元（原價1萬9250元），買1套送1張，換算1272元，約66折。

●彩虹座下午茶套票（每套10張）9000元，（原價1萬1550元），買1套贈1張，換算每張818元，約7折。

▲彩匯自助餐廳下午茶餐券優惠最低69折。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店

●彩匯自助餐廳下午茶餐4人同行券原價4840元，特價3360元，約69折。

●彩匯自助餐廳單人券10張原價1萬2100元，特價8800元，73折。

●彩匯自助餐廳單人券原價1210元，特價930元，約77折。

●彩匯自助餐廳午餐單人券5張原價8800元，特價6900元，平均每張1380元，約78折。

●彩匯自助餐廳單人券10張原價1萬7600元，特價1萬3500元，平均每張1350元，約77折。

●彩匯自助餐廳晚餐單人券5張原價1萬450元，特價8250元，平均每張1650元，約79折。

●彩匯自助餐廳單人券10張原價2萬900元，特價1萬6000元，平均每張1600元，約77折。

▲台北遠東Cafe自助餐廳。（圖／記者黃士原攝）

台北遠東香格里拉

●遠東Cafe周一至周五自助午餐或晚餐10客套組原價1萬8480元，特價1萬3550元，平均每客1355元，約73折。

●遠東Cafe周一至周五自助下午歡10客套組原價1萬1880元，特價8650元，平均每客865元，約73折。

▲50樓Cafe。（圖／50樓Cafe提供）

50樓Cafe自助餐廳

●平日周一至周五自助午/晚餐券（1客）原價1209元，特價930元，約77折。

●平日周一至周五自助午/晚餐券4客組原價4836元，特價3668元，約76折。

●平日周一至周五自助午/晚餐券10客組原價1萬2089元，特價9050元，約75折。

▲豪享自助餐廳餐券買10張送2張。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店

●豪享自助餐廳餐券平日（周一至周五）午餐券買10張送2張，原價1萬2144元，特價1萬120元，約83折。

●豪享自助餐廳餐券平日（周一至周五）晚餐券買10張送2張，原價1萬6104元，特價1萬3420元，約83折。

▲大倉久和大飯店的歐風館自助餐廳。（圖／大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店

●歐風館平日自助午餐單人券原價1408元，特價1200元，約85折。買10張送1張。

●歐風館平假日自助下午茶單人券原價986元，特價750元，約76折。買10張送1張。

▲台北萬豪酒店10月25日中午12時，線上旅展加碼Garden Kitchen餐券買一送一。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店

●Garden Kitchen平日（周一至周五）午間自助美饌單人券原價1408元，特價990元，約7折。

●Garden Kitchen平日（周一至周五）午間自助美饌單人券一套10張原價1萬4080元，特價9000元，約64折。

●10月25日中午12時線上旅展加碼買一送一，限量50組，售完即止。

▲台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen線上旅展最低64折。（圖／台北國泰萬怡酒提供）

台北國泰萬怡酒店

MJ Kitchen自助餐廳平日自助午餐單人券每張特價999元（約64折）、平日自助晚餐單人券每張特價1099元（約66折）、假日自助午餐或晚餐單人券每張特價1199元（約67折），購買滿10張再送平日自助午餐或晚餐單人券1張。

▲圓山大飯店旅展展場每日11：00開賣最低49折自助餐券。（圖／取自圓山大飯店臉書）

圓山大飯店

展場每日11：00限定優惠，包括平日松鶴自助午晚餐單人券、平日松鶴自助下午茶單人券、平假日花園咖啡廳英式下午茶雙人券與假日圓苑中式夫人下午茶雙人券，每張666元起，最低折扣49折。每人限購2張。