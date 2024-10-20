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23折起「9大線上旅展」快搶！新開溫泉飯店也有、買10送2時間曝

▲北投晶泉丰旅泉思家庭客房,北投晶泉丰旅客房配有獨立雙湯池,北投晶泉丰旅大眾風呂。（圖／北投晶泉丰旅提供）

▲9月新開幕的北投晶泉丰旅，客房配有獨立雙湯池。（圖／北投晶泉丰旅提供）

記者彭懷玉／綜合報導

趕在ITF台北國際旅展11月1日開鑼之前，飯店旅宿等不及推出線上旅展試買氣，包含9月中新開幕的北投晶泉丰旅也加入陣容，六福旅遊集團也將於10月21日開賣下殺2.3折的住宿券，想趁年底前來趟溫泉、樂園假期的旅客，以下整理9大飯店集團最新優惠內容，不妨作為選購參考。

▲北投晶泉丰旅泉思家庭客房,北投晶泉丰旅客房配有獨立雙湯池,北投晶泉丰旅大眾風呂。（圖／北投晶泉丰旅提供）

▲北投晶泉丰旅泉思家庭客房每張8,999元，含三燔北投草山舒活健康自助早餐。（圖／北投晶泉丰旅提供）

晶泉丰旅Wellspring by Silks
甫於9月中正式開幕的北投晶泉丰旅，線上旅展推出泉思家庭客房住宿券8,999元，旅展獨家優惠約2.9折，含三燔北投草山舒活健康自助早餐。礁溪晶泉丰旅則推出通用住宿券優惠直逼3折，每張僅6,600元，可選擇入住雅緻客房加壽喜燒放題與日式自助早餐，或是一家四口入住泉思家庭套房加日式自助早餐。同時，持旅展券官網訂房加購高鐵車票可享78折起優惠，以上房價已包含服務費及稅金。

▲圓山飯店精緻客房,天際套房。（圖／圓山大飯店提供）

▲持3張住宿券可入住台北圓山飯店天際套房。（圖／圓山大飯店提供）

圓山大飯店
圓山飯店「平日北高圓山聯合住宿通用券」在旅展強勢回歸，單張售價3,500元，購買1本5張售價16,500元，最低優惠3.4折起，使用1張就可入住台北精緻無窗客房（不含早餐）或高雄湖景雙人客房乙晚；持2張則為高雄市景雙人套房或湖景四人家庭客房。

持3張入住台北天際套房，含早餐及下午茶各2客、東密道導覽文化之旅2位及圓山煎餅乙組；以5張券可住坐擁270度美景與寬敞陽台空間的環景套房，再享2客自助早、晚餐、東密道導覽文化之旅與旗袍體驗2位，以及圓山1952經典威士忌乙瓶。

▲六福莊「南瓜莊園主題房」,六福莊。（圖／六福旅遊集團提供）

▲持券2張可入住全台唯一動物園飯店關西六福莊。（圖／六福旅遊集團提供）

六福旅遊集團
六福旅遊集團線上旅展將於10月21日中午12點起至11月10日開跑，住宿券23折起、餐券56折起。其中，「六福旅遊集團聯合住宿券」可在六福莊、六福萬怡、六福居使用，每套5張19,995元，每張3,999元，持券1張可入住位於中山南西商圈的六福居，入進達18坪的都會景觀套房，持券2張可入住全台唯一動物園飯店關西六福莊，雙人入住最夯的樓中樓肯亞草原客房含早餐、連續兩日暢遊玩六福村，還可暢玩全台飯店最大的室內親子互動體感遊戲設施「非洲探險遊戲島」。

另外，位於南港車站的六福萬怡酒店，持券2張即可入住豪華家庭房，含翌日4客早餐。線上旅展加碼推出限時72小時買10張送2張優惠，10月23日中午12點起至10月26日開搶，每日限量50組，售完為止。

Just Sleep捷絲旅
Just Sleep捷絲旅線上旅展聯合住宿券每張3,088元，可任選台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等全台7館入住。

▲捷絲旅官網線上旅展將於10月18日中午12點準時熱賣，超人氣聯合住宿券每張3,088元,捷絲旅台北三重館。（圖／捷絲旅提供）

▲捷絲旅官網線上旅展中，聯合住宿券每張3,088元。（圖／捷絲旅提供）

入住捷絲旅台北西門館的精緻客房或精緻雙人房，周日至周四加價600元即可入住，加贈自助式早餐兩客；擁有新北最美旅店之稱的台北三重館，距離「空軍三重一村」也只要14分鐘路程，雙人同行可於周日至周四入住行政客房，再贈自助早餐兩客。

高雄中正館及花蓮中正館更祭出入住豪華四人房加贈自助式早餐的超值專案，直逼2折。此次旅展，可入住日期至2025年5月31日。持旅展券於官網訂房加購高鐵車票享78折起優惠，以上房價已含每房每晚10%服務費及5%稅金。

▲晶華旅展_雲天露臺家庭房。（圖／晶華酒店提供）

▲晶華雲天露臺家庭房。（圖／晶華酒店提供）

台北晶華酒店
在實體旅展開跑前，晶華線上旅展即日起至11月4日於官網登場，集團旗下台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅都將加入銷售。10月25日至11月4日期間，晶華酒店一樓栢麗廳前方也會設置「2024台北國際旅展．晶華快閃店」，讓附近居民就近採購。

台北晶華酒店主打可一次選擇多家飯店及餐廳使用的「環遊晶華住宿券」及「晶華任意門餐券」。另也推出「全家愛旅行」客房住宿券，兩大兩小入住17坪的雲天露臺客房僅需7,999元，折數約3.5折。另有8,999元的「餐車巴士一泊二食」住宿券、內含價值近4,000元的雙人餐車巴士晚餐。

▲天成飯店集團「平日聯合住宿券」每張3200元。（圖／天成飯店集團提供）

▲天成飯店集團「平日聯合住宿券」每張3200元。（圖／天成飯店集團提供）

天成飯店集團
天成飯店集團集結旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，聯合推出六館擇一聯合住宿券，最低2.7折起，平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元。憑一張券可六館擇一於平日雙人入住使用，含1-2客早餐；兩張券則可入住台北花園大酒店雅緻家庭四人房含2-4客早餐。位於桃園的天成逸旅-朋趣豪華露營推出雲端號平日雙人住宿體驗，一泊四食7,299元。

▲天成飯店集團「平日聯合住宿券」每張3200元。（圖／天成飯店集團提供）

▲憑1張券入住天成文旅-蜂巢加碼假日不加價，再享當晚消夜與翌日早餐一泊二食。（圖／天成飯店集團提供）

此外，亦推出旅展限定加碼好康，憑1張券入住天成文旅-蜂巢加碼假日不加價，再享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，若入住嘉義天成文旅-繪日之丘則可平日入住溫馨家庭四人房，享2-4客當晚消夜與翌日早餐一泊二食。

▲大直維多麗亞酒店時尚客房。（圖／大直維多麗亞酒店）

▲大直維多麗亞酒店時尚客房。（圖／大直維多麗亞酒店）

大直維多麗亞酒店
大直維多麗亞酒店即日起在線上平台販售旅展優惠，原價13,167元的豪華客房一泊一食住宿券，下殺3.6折到4,690元，此外，更推出「維醺假期一泊一食一暢飲」雙人住宿券4.5折，旅展限定價6,990元，加碼贈送美麗華摩天輪券2張。

▲瓏山林台北中和飯店「1+1超值套券組」5200元／組，內含住宿券２章與咖啡甜點券2張，超值3折,瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店_特別推薦「2天1夜小旅行」10800元／張。（圖／瓏山林台北中和飯店,瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

▲瓏山林台北中和飯店「1+1超值套券組」5,200元一組，下殺3折。（圖／瓏山林台北中和飯店提供）

瓏山林台北中和飯店
瓏山林台北中和飯店住宿券3折起，旅展住宿優惠共有「一泊朝食住宿券」2,900元一張 、「家庭出遊住宿券」4,999元一張，以及「1+1超值套券組」5,200元一組，住宿券於元旦、除夕、初一、228連假、清明連假、端午連假與寒、暑假均可使用。

▲瓏山林台北中和飯店「1+1超值套券組」5200元／組，內含住宿券２章與咖啡甜點券2張，超值3折,瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店_特別推薦「2天1夜小旅行」10800元／張。（圖／瓏山林台北中和飯店,瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

▲瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店「2天1夜小旅行」10,800元／張。（圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店旅展住宿優惠4.4折起、湯屋券買5送2，「2天1夜小旅行」每房10,800元，旅客可依自身旅遊需求，任選安排2人一泊二食或3人一泊二食或4人一泊朝食，旅展優惠可於旺日、寒假與10個指定周六入住不加價。

大倉久和大飯店
深具日系風韻的大倉久和大飯店，緊鄰捷運中山站，本次線上線下同步推出旅展優惠，其中，菁英客房平日住宿券下殺至31折起，一晚僅要價6,299元，使用期限至明年4月30日止，輕鬆體驗日本飯店品牌御三家細膩待客之道。線上旅展自即日起銷售至11月18日止。
 

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