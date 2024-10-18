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「名勝世界壹號」明年航程曝光！搭郵輪玩大阪萬國博覽會

▲名勝世界壹號,郵輪旅遊,遊輪旅遊,名勝世界壹號停靠熊本港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲名勝世界壹號明年會再次到熊本港。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

名勝世界郵輪今（18日）公布明年「名勝世界壹號」航程規劃，在11月1日前往杜拜之後，2025年4月30日將重返台灣，前往日本沖繩和九州進行為期3、4、6天之航程，除了原先的沖繩那霸、石垣島、熊本、長崎等地，再增加大阪、高知，旅客能搭郵輪到大阪參加萬國博覽會，相關行程11月4日開賣。

▲名勝世界郵輪在杜拜經濟與旅遊局（DET）、阿曼遺產和旅遊部、卡塔爾旅遊局、阿布達比文化和旅遊局及港口當局的支持下，名勝世界壹號將於111起正式啟航。（圖／業者提供）

▲在杜拜經濟與旅遊局、阿曼遺產和旅遊部、卡塔爾旅遊局、阿布達比文化和旅遊局等支持下，名勝世界壹號將於11/1起正式於阿拉伯灣啟航。（圖／業者提供）

名勝世界郵輪總裁吳明發表示，回顧過往，今年航季班班客滿，食材等一共採購新台幣1億3000萬元。名勝世界郵輪在結束今年31個航程、載客量逾7萬人次後，緊接著宣布深耕台灣的計畫，2025年4月30日至11月9日重返基隆，預計提供逾70個赴日旅遊航程。

▲名勝世界郵輪今（18日）宣布明年「名勝世界壹號」航程規劃。（圖／記者彭懷玉攝）

▲名勝世界郵輪副總裁徐牧柔（左）透露，明年仍保留周五出發、免請假三天兩夜的行程。（圖／記者彭懷玉攝）

名勝世界郵輪副總裁徐牧柔透露，明年仍保留周五出發、免請假三天兩夜的行程，包含3天2晚海上遊、3天2晚沖繩宮古島、4天3晚那霸跳島遊、6天5晚九州沖繩遊，以及6天5晚關西四國秘境遊，航點除了囊括宮古島、那霸、石垣島、鹿兒島、熊本、長崎之外，明年再獨家推出從基隆港出發，6天5晚大阪（經和歌山）到高知的行程，同時，名勝世界提供大阪2025萬國博覽會相關岸上觀光行程，郵輪停靠大阪時間長達12小時，或是要延伸行程至和歌山、京都都很方便。

▲草千里之濱,中岳火山口,熊本熊港八代港,名勝世界壹號郵輪,熊本熊港八代郵輪碼頭,熊本熊主題公園,熊本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲名勝世界壹號郵輪停靠熊本熊港八代郵輪碼頭。（資料照／記者彭懷玉攝）

基隆港務分公司副總經理宋益進表示，名勝世界郵輪自從4月以高雄、基隆雙母港，至今締造13萬旅客往返的奇蹟，佔了基隆港郵輪比例達四分之一，若照今年班班客滿，約可接收18萬遊客，同時也為基隆港帶來貢獻。

▲挪威奮進號停靠基隆港,挪威奮進號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼挪威奮進號停靠基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「挪威奮進號」開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，耗資31億元改裝，於2021年重新翻修的「NCL 挪威郵輪奮進號」也於官網公布2025年航程，明年將於1月20日首航南洋，預計抵達香港、越南、泰國、新加坡等地，進行11天團體遊程。挪威奮進號有逾20項餐廳和酒吧，光是免費餐廳就有6間，船上還有星巴克咖啡、1間24小時營業的免費餐廳。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 基隆旅遊 名勝世界郵輪 名勝世界壹號 挪威奮進號

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