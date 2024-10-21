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邀屏東台東最難餐廳主廚客座　台南晶英永續餐會開訂首日就9成滿

▲台南晶英舉辦「山土地海—永續島嶼餐桌」餐會。（圖／台南晶英提供）

▲部落野味餐廳「AKAME」主廚彭天恩（左），與台東長濱法餐「Sinasera 24」主廚楊柏偉（右）。（圖／台南晶英提供）

記者黃士原／台北報導

台南晶英邀請屏東、台東最難訂位的2家餐廳主廚客座，11月22日至24日舉辦「山土地海—永續島嶼餐桌」，透過「美食」實踐聯合國17項可持續發展目標。餐會合計5個場次，每位含服務費9980元，今日中午開放訂位，目前已有9成滿，有興趣的民眾請把握最後機會。

台南晶英表示，永續島嶼餐桌希望透過「食物」傳達理念，盤中的料理不僅是主廚精湛技藝與當季鮮美原生食材的結合，佐餐飲品與主題概念更強化了體驗深度。「山土地海」客座餐會找來部落野味餐廳「AKAME」主廚彭天恩，與台東長濱法餐「Sinasera 24」主廚楊柏偉，透過「美食」實踐聯合國17項可持續發展目標（SDGs）。

▲台南晶英舉辦「山土地海—永續島嶼餐桌」餐會。（圖／台南晶英提供）

▲台南晶英舉辦「山土地海—永續島嶼餐桌」餐會使用的食材，都來自友善棲地的共生品牌。（圖／台南晶英提供）

兩位主廚在菜單中所使用到的烏殼綠竹筍、石虎米、水雉野蓮、菱角、鰹魚、虱目魚、鬼頭刀、蜂蜜、黑豆酥與野生愛玉等，都來自友善棲地的共生品牌，包含台南七股黑琵牌、台南官田菱雉菱、台南學甲幸福千千歲、台南楠西生產履歷蜂蜜/昇峰蜂場、花蓮洄游吧等，台南晶英表示，未來也將持續攜手這群職人團體，實踐產地到餐桌「三生一體」的無限可能。

「山土地海—永續島嶼餐桌」共有11月22日晚宴、23日與24日午晚宴，共5個場次，每位含服務費9980元，今日中午開放訂位，截至下午5點預約已達9成滿，22日及23日晚上時段已被訂光，所剩的位子不多，有興趣的民眾請把握最後機會。

▲芸彰牧場21天熟成沙朗．發酵黑蒜．烤大骨佐煙燻骨髓醬汁（圖／業者提供）

另外，繼5月與哥倫比亞新銳主廚Leonardo Fonseca Celis推出限時餐會，MMHG集團創辦人林泉邀請香港米其林綠星「Roganic Hong Kong」整個餐廳團隊來台客座，11月1日前於baan Taipei展開為期6周的快閃餐會，9道晚間套餐每位3680元+10%，周五至周日中午供應7道菜式短菜單，每位2380元+10％。

MMHG集團表示，亞當・卡特拉爾會集結Roganic Hong Kong開幕5年人氣最高的菜色，拆解大眾所熟悉的烏魚子、無花果、金鑽鳳梨、刺蔥等台灣季節食材，以西方烹飪形式呈現，並大量使用醃漬、淬取以及濃縮等混搭手法，打造出一套充滿創意且具季節感的專屬菜單。

關鍵字： 美食雲 台南晶英 山土地海—永續島嶼餐桌

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