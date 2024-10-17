王品「阪前」鐵板燒10月連開桃園、安和店　月底前用餐打卡送和牛頰

▲王品集團旗下「阪前和牛鐵板燒」10月新開2家分店，分別是台北安和店、桃園台茂店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下「阪前和牛鐵板燒」10月新開2家分店，除了首度插旗桃園之外，台北市也新增一家安和店，歡慶雙店開幕，10月31日前到這兩家門市消費套餐完成指定任務，就招待「松露清酒和牛頰」一份。

▲澳洲M9和牛名物三品。（圖／記者黃士原攝）

阪前和牛鐵板燒主打日澳雙和牛套餐7吃，主廚使用煎、悶、燒、蒸、炙5種技法來料理，像是日本A5黑毛和牛以高溫乾煎後，再以小麥、紅玉茶葉薰香靜置，展現日本和牛特有細緻脂香，澳洲M9和牛名物三品則是以香檸塔塔和牛堡、和牛挽肉蕎麥麵、炙烤和牛千絲三種不同料理來呈現。

▲蟹膏墨雲干貝。（圖／記者黃士原攝）

▲酒蒸鮑魚地瓜燒。（圖／記者黃士原攝）

除了日澳雙和牛，套餐還吃得到鮑魚、干貝與「龍蝦二吃」。「蟹膏墨雲干貝」將北海道生食級干貝高溫香煎，再把松葉蟹膏與鱒魚卵層層堆疊，再搭配有著酥脆口感的墨雲餅。「酒蒸鮑魚地瓜燒」以少許清酒燜蒸活鮑魚，保留香氣，搭配花東在地食材栗子地瓜。

▲▼「龍蝦二吃-酒焰龍蝦＆炙燒明太子龍蝦」。（圖／記者黃士原攝）

深受饕客期待的「龍蝦二吃-酒焰龍蝦＆炙燒明太子龍蝦」，第一吃選用鹿兒島赤猿燒酎炙燒龍蝦，淡淡酒香讓肉質更鮮甜，第二吃以日本傳統甲羅燒製法，將龍蝦頭加入鮑魚肝、明太子炙燒，鹹中帶香。

▲松露清酒和牛頰。（圖／記者黃士原攝）

歡慶桃園店、安和店開幕，阪前和牛鐵板燒祭出3大優惠，10月5日至10月31日在台北安和店、桃園台茂店內用消費套餐，並評論或拍照打卡，就送680元的「松露清酒和牛頰」一份，同時全台門市消費再享App瘋點數3%加贈回饋。而11月1日至11月30日憑指定活動貼文按讚及打卡分享，全台任一門市內用消費套餐，即可兌換396元的「黃金軟殼蟹天婦羅」一份。

▲「明水然．樂」插旗台中市。（圖／記者黃士原攝）

另外，樂多多集團旗下的「明水然•樂」9月底插旗台中市，進駐大魯閣新時代購物中心10樓。該品牌主打無菜單鐵板燒，1600元就能享用14道料理，除了一定吃得到日本A5和牛與龍蝦，還有生食級干貝、時令鮮魚等。