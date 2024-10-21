第二人折6千！日本北陸雙點燈 冬玩雪、吃美食

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

日本世界遺產合掌村冬季點燈後宛如仙境，是許多旅客夢想中的景點。旅遊家「日遊客」團隊，要帶旅客一睹合掌村冬季點燈美景，加碼名花之里點燈，嚴選更多北陸精彩行程，是冬季出訪日本的不二選擇。

雙點燈優質旅程，優惠第二人折6,000元，不論全家大小或是三五好友，都能體驗一趟豐富、有趣、滿載歡笑及回憶的旅程！

▲冬季合掌屋點燈後宛如雪白色的人間仙境。

日本合掌村聚落於1995年被聯合國教科文組織正式登錄為世界文化遺產，至今仍保存著古色蒼然的合掌村落，建築純樸典雅更有特色，已成為遊客流連忘返的世外桃源。

飛驒之里冬季點燈，約莫於17:30開始，點燈後可以欣賞到夜間被積雪覆蓋的合掌屋，有如水墨畫般夢幻，由於名額有限，旅客一定要把握時間報名。

▲名花之里有日本規模最大且最知名的冬季燈節。

名花之里，是花卉、美食的主題公園，四季皆有繽紛美景，冬季公園各處點亮繽紛彩燈，更為迷人。在日本，打造冬季燈飾的競爭十分激烈，而名花之里的燈海是日本規模最大的彩燈秀，其中最有名的是200公尺長的光之隧道，沿著充滿柔和燈光的迴廊漫步，是一輩子難以忘懷的體驗。

▲搭乘新穗高纜車，日本山岳壯麗冬景盡收眼底。

想要欣賞日本山脈壯麗景色，推薦要搭中部山岳國立公園內的新穗高纜車。纜車程共分為兩段，海拔高度總共上升近1000公尺，纜車有大片落地觀景窗，在此能將日本北阿爾卑斯山脈景色盡收眼底。

纜車山頂西穗高口旁的千石園地，在冬天積雪量高達2公尺以上，用剷雪車可以剷出如黑部立山雪壁的縮小版迴廊，值得一遊。

▲冬季的牧歌之里是玩雪的天堂。

日本冬季之旅，一定要體驗在雪地玩樂！冬季的牧歌之里被皚皚白雪包覆，是白雪與大地編織而成的夢幻天地，在這裡能夠滑雪、坐雪橇，也能來場「雪地泛舟」一覽雪景，或是和親友堆雪人、打雪仗，享受冬日特有的戶外活動。

除此，室內活動可以進牧舍餵牛、羊、馬等動物。園內還有一座「小木偶童話花園」，是由當地鬼才藝術家水野政雄打造，木偶雕刻的線條簡單卻維妙維肖，充滿藝術童趣，也有無限療癒力。

▲來到日本岐阜必定要品嚐飛驒牛料理。

日本美食深具特色，來到岐阜必定要品嚐飛驒牛。飛驒牛是指在岐阜縣內，經過14個月以上肥育的黑毛和牛，在脂肪比例、艷、色、紋、香等肉質認定標準方面，都達到了極高水準，是老饕們的最愛。

許多網紅與電視節目都介紹過飛驒牛，但到底味道如何?一名網紅分享，終於吃到傳說中的飛驒牛，好吃到快哭了！喜歡美食的旅客，千萬不能錯過這人間美味。

「圖片僅供參考，食材及容器會因季節及產地因素調整，敬請見諒」

推薦行程

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