辻利茶舗「人氣夯品買1送1」限定6天開跑！1門市才有

▲辻利茶舗祭出年度最殺買1送1優惠。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」年度最強「買1送1」回饋來了，10月17日起祭出限定6天「指定夯品買1送1」，無論想吃人氣白玉百匯、抹茶卷、抹茶冰沙漂浮等，或是期間限定柚見蕨餅抹茶拿鐵、宇治焙茶麻糬巴斯克通通一次滿足，遠百信義A13門市限定、限量開跑。

▲買經典白玉百匯送輕抹茶。

辻利茶舗遠百信義A13門市精選5大熱銷夯品祭出限定6天「買1送1」優惠，10月17日推「買經典白玉百匯（抹茶）送輕抹茶（冷）」，優惠價150元；10月18日推「買辻利濃茶卷（切片）送辻利拿鐵（冰／熱）」，優惠價150元。

10月19日則有「買辻利霜淇淋紅豆白玉（杯裝）送輕抹茶（冷）」，優惠價135元；10月20日「買辻利冰沙漂浮送辻利拿鐵（冰／熱）」優惠價170元，每日上午11時起開賣，每日限量200組，每人限購2組，售完為止。

▲買焙茶麻糬巴斯克送京町焙茶拿鐵。

10月26日再加碼推「買柚見蕨餅抹茶拿鐵（冷）送辻利抹茶麻糬巴斯克（切片）」，優惠價155元；10月27日還有「買宇治焙茶麻糬巴斯克（切片）送京町焙茶拿鐵（冰／熱）」，優惠價150元，同樣於上午11時開賣，每日限量20組，每人限購1組，售完為止。

▲Mister Donut現做飲品限時買1送1。（示意圖／記者蕭筠攝）

另，甜甜圈品牌「Mister Donut」即日起至10月17日也推「買飲料送甜甜圈」優惠活動，期間只要購買「統一布丁煉乳冰沙」、「統一布丁焦糖伯爵鮮奶茶」或「京都焙茶」，即可免費吃蜜糖波堤1個。