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「小蒙牛麻辣養生鍋」西門店10／20熄燈　台北市分店全關了

▲小蒙牛頂級麻辣養生鍋。（圖／業者提供）

▲小蒙牛頂級麻辣養生鍋西門店10／20熄燈。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

小蒙牛頂級麻辣養生鍋西門店因租約到期，只營業到10月20日，由於這是品牌在台北市最後一家分店，以後台北人想吃就要跑到新北的林口店。

小蒙牛頂級麻辣養生鍋主打吃到飽，肉品、海鮮、時蔬、火鍋料、甜點飲料、當季水果、哈根達斯等，都能無限享用，鍋底則是源自蒙古藥膳火鍋，共有6款口味，可任選2種組成鴛鴦鍋。2021年疫情期間，曾推出「憑疫苗預約登記畫面內用打折」活動，備受網友熱議，當年還入選網路聲量前7大火鍋品牌。

▲小蒙牛頂級麻辣養生鍋西門店熄燈公告。（圖／取自小蒙牛頂級麻辣養生鍋粉專）

▲小蒙牛頂級麻辣養生鍋西門店熄燈公告。（圖／取自小蒙牛頂級麻辣養生鍋粉專）

不過，小蒙牛近年來在台北市陸續收掉內湖店、站前店，目前僅剩西門店，而業者日前公告，該店因租約到期，只營業到10月20日，由於這是台北市最後一家分店，未來民眾想吃，就要跑到9月才開幕的林口店。

小蒙牛西門店歇業消息也引起網友討論，有人說「台北市全軍覆沒」、「真的很可惜」、「好吃是好吃，但是每間店上菜都那麼慢」、「我小時候有愛過他」，也有人表示「吃一次就不想再吃了」、「比一般火鍋店還貴」、「單身不友善」、「同樣價位有很多選擇」。

▲淡水福來餐廳突宣布結束營業，老饕感到錯愕不捨。（圖／攝自淡水福來餐廳臉書）

另外，擁有66年歷史的淡水福來餐廳，曾被評選為新北市海鮮餐廳的示範店家，每到假日店裡經常是高朋滿座，不過日前宣布歇業，餐廳發文感謝淡水鄉親的愛護「陪伴我們一起度過了無數美好時光，在此致上最誠摯的祝福與感謝」，對於停業原因卻隻字未提。

關鍵字： 小蒙牛頂級麻辣養生鍋 小蒙牛 歇業 結束營業 熄燈

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