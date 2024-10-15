可樂旅遊宣布「全公司明年加薪」　最高10%

▲可樂旅遊宣布明年全員加薪。上圖為可樂旅遊在土耳其卡帕多奇亞的造型熱氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

可樂旅遊宣布，為感謝同仁辛勤付出，並提供更好的薪酬福利、強化留才，將自2025年1月1日起全體加薪，正職員工全員皆享，平均調幅最高達10%，預估每年人事成本增加近5千萬。

可樂旅遊董事長黃明峰表示，「唯有同仁幸福，旅客才會幸福」，可樂旅遊深知「人才，是企業發展至關重要的資產」、「善待人才，才能留住人才」。因此，在實質上的薪酬福利外，對於表現優異及績效卓越的員工，可樂旅遊更不吝給予晉升表揚，2023年起至今總計拔擢了近500名同仁，給予同仁最大的肯定。



疫情後，旅遊產業雖迎來榮景，卻也同時面臨產業結構改變、缺工等考驗。可樂旅遊表示，對外有各國供應商大量資源投入與旅遊元件開發，對內則有企業上市櫃計畫啟動，公司現有人力已無法滿足及因應。為此，可樂旅遊繼施行「門市店長百萬年薪惜才計畫」後，將更進一步盤點市場薪資結構作為內部調整依據，期許以旅業市場最有競爭力的薪資條件，吸引更多優秀人才加入。

目前可樂旅遊已針對產品、業務、行銷、數位科技、AI工程、資安工程與行政等領域，開出逾百職缺，積極招募對旅遊產業有熱忱的人才加入。可樂旅遊表示，在具競爭力的薪資條件基礎上，亦規畫有諸多員工福利，像是按摩舒壓服務、定期健檢、旅遊商品員工優惠價、端午及中秋禮盒禮金、提撥部門公基金等，致力打造充滿幸福感的工作環境。

