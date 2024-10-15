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暢遊歐洲33國！「全歐火車通行證」最高省1.1萬　免費真人教學

▲▼全歐火車通行證。（圖／飛達旅遊提供）

▲全歐火車通行證最多可暢遊歐洲33國家。（圖／飛達旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

「Eurail 全歐火車通行證」是輕鬆玩歐洲最方便的交通票券，最多可以使用歐洲33個國家。為了方便旅客提早規劃，飛達旅遊從今（15日）起至22日推出下殺75折優惠，最多省台幣1萬1000元，購票後11個月內皆可使用。

根據Eurail最新統計，2023年Eurail 全歐火車通行證全球銷售達44萬張，成長幅度是2022年的62%，其中最受歡迎的國家排名分別為義大利、瑞士、法國、德國，和奧地利。

▲▼全歐火車通行證。（圖／飛達旅遊提供）

▲全歐火車通行證適用多條特色鐵路。

多年代理歐洲鐵路的飛達旅遊為了方便旅客提早規劃歐洲之旅，從即日起至22日推出「Eurail 全歐火車通行證」下殺75折起優惠，最高現省新台幣1萬1000 元，購票後11個月內皆可使用，旅遊期限最長可到2025年9月21日。同時，包括瑞士少女峰通行證、策馬特通行證、瑞士冰河列車 / 伯連納列車訂位、歐洲網卡，以及歐洲各國的旅遊交通票券和在地導覽等商品，也都推出 95 折優惠，並提供免費真人教學。

▲▼箱根海賊觀光船。（圖／Klook提供）

▲箱根海賊觀光船。（圖／Klook提供，下同）

而旅遊電商Klook則宣布與日本小田急電鐵株式會社攜手合作，成為第一個除日本官網外提供「箱根周遊券電子車票」的預訂平台，未來掃描或出示QR Code後便能搭乘當地8種交通工具。

▲▼箱根空中纜車。（圖／Klook提供）

▲▼箱根周遊券可以搭乘箱根空中纜車和箱根登山巴士。

▲▼箱根登山巴士。（圖／Klook提供）

箱根周遊券是張多功能交通票券，可以選擇在2日或3日內無限次搭乘箱根地區8種交通工具，包括箱根登山列車、箱根海賊觀光船、箱根登山纜車、箱根空中纜車、指定區間的箱根登山巴士、指定區間的小田急高速巴士、指定區間東海巴士，以及箱根登山巴士／觀光景點巡遊巴士，還有「新宿站－小田原站」往返車票，以及70多間店舖設施折扣。

▲▼小田急小田原站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小田原站是前往箱根重要車站。（圖／記者蔡玟君攝）

現在Klook和小田急電鐵攜手合作推出箱根周遊券電子車票，透過Klook的APP預訂，只需點擊憑證上的「開啟」，即可進入小田急電鐵營運的「EMot線上票券」頁面，再點擊「票券詳情」及「開始使用此票券」，便能輕鬆透過掃描或出示QR Code進站乘車，即日起至10月20日前也獨家推出電子票8折優惠。

關鍵字： 歐洲旅遊 優惠快訊 飛達旅遊 鐵道旅遊

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