全台6飯店集團線上旅展！「嘉義101」2折　北海道民宿住2晚免7千

▲福容voco有「嘉義101」美稱。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2024ITF台北國際旅展將於11月登場，全台各大飯店線上旅展搶先開跑。本篇整理全台6家飯店集團聯合住宿券優惠，包括入住「嘉義101」下殺2折，北海道美瑛民宿三天兩夜7000元有找。

▲福容福隆店。

■福容大飯店

福容大飯店線上旅展將從10月17日至11月8日登場，今年推出往年熱銷「聯合住宿券」，可入住全台18間分館，透過線上購買電子票券皆可轉贈，多人分享彈性使用更方便。聯合住宿券一套5張1萬5950元；買10送2，優惠價3萬1900元，平均一張2900元。享福卡會員則獨享買15送2，平均一張2815元。

業者表示，使用一張住宿券就能入住福容徠旅系列，福容徠旅墾丁四人同行，每人每晚704元起；雙人入住福容花蓮店最美海景客房，早晨眺望太平洋，傍晚恣意享受無邊際泳池美景；今年福容桃園機捷A8店更是推出一張券加價500元即可入住。

此外，使用3張住宿券入住有「嘉義101」之稱的嘉義福容voco酒店三天兩夜，平均一晚4223元，相當於打2折，每一間都是高樓層景觀房，平日入住再享免費升級豪華客房。麗寶福容店使用三張住宿券即可入住和洋家庭房三天兩夜。

▲台北慕軒推出住宿券優惠。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

▲國泰飯店觀光事業線上旅展推出和逸飯店全台五館聯合住宿券。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

■國泰飯店觀光事業

國泰飯店觀光事業線上旅展即日起開跑，並販售至11月10日，匯集旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，共推出超過20個品項，其中住宿券最低27折起、餐券47折起；深受親子客喜愛的巧虎夢想樂園更首度推出巧虎夢想樂園年卡，優惠價5,999 元，一年內不限入園次數，限量100組。



其中連年暢銷的「聯合住宿券」售價3500元，今年祭出「和逸飯店全台五館聯合住宿券」買10送1優惠，全台和逸飯店皆適用，消費者可以親民價格入住和逸飯店台北、桃園、台南、高雄各館，體驗不同類型的住宿風格。

此外，備受政商名流，時尚雅痞喜愛的慕軒飯店，也在今年特別推出「經典客房住宿券」，每張售價5200元，約27折，憑券入住經典客房外，還可享用GUSTOSO義大利餐廳早餐。

▲▼薰衣草森林集團旗下的緩慢北海道民宿。（圖／翻攝自緩慢北海道臉書專頁）

■薰衣草森林集團

薰衣草森林集團從即日起至11月11日為止推出線上旅展，旗下緩慢民宿住宿券下殺5折起，還有線上旅展獨家薰衣草森林雙人頂級體驗套裝行程、療癒之森探索深度秘境之旅行程。

薰衣草森林集團此次推出旗下緩慢民宿住宿券包括全台與日本北海道，優惠下殺5折起，如屏東緩慢大鵬灣景觀雙人房旅展限定券3199元；緩慢北海道住進美瑛最美鄉鎮三天兩夜6999元，限量50組；還有緩慢微環島選擇，三館任選、四天三夜套票9999元，線上預訂加碼贈每日早餐2客。

▲力麗馬告生態園區棲蘭山莊歐式雙人套房。（圖／力麗觀光提供，下同）

■力麗觀光

力麗觀光則從即日起至11月8日推出線上旅展，其中聯合住宿券每張3300元，再享買7送1超值優惠，平均每張2887元，即可入住全台11間旗下旅宿據點。

▲力麗儷山林會館日月潭。

力麗觀光指出，聯合住宿券可隨心暢遊全台11處力麗觀光經營管理據點，包括宜蘭「力麗馬告生態園區 棲蘭山莊／明池山莊」及「力麗哲園飯店 木棉道．美學商旅」；南投「力麗哲園飯店 日潭館／月潭館」及「力麗儷山林會館 日月潭館」；恆春「力麗漫旅 麗昕緹渡假會館／恆春峰樹屋」及花蓮「力麗華美達安可酒店」等，指定日入住還可以免費升等。

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店。

使用三張力麗觀光聯合住宿券，則可平日入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，享受一泊三食的頂級體驗，從日式料理、西式自助餐，到美人湯泉的溫泉療癒；或選擇入住全新開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，升等至「精緻家庭房」，盡享「饗沐 全日餐廳」的歐亞特色早餐與大廳酒吧雙人下午茶。於入住期間，更可無限使用游泳池、溫泉水療、親子娛樂等多樣設施。

▲台北艾麗希爾頓格芮精選酒店首次推出線上旅展。（圖／寒舍集團提供）

■寒舍集團

寒舍集團即日起推出線上旅展與實體快閃櫃，集團聯合住宿券每張5000元，持1至3張可入住旗下4酒店，如台北艾麗希爾頓格芮精選酒店推出「尊貴客房雙人住宿券」優惠價7999元、等同33折。另有「豪華客房雙人連住兩晚住宿券」1萬1999元，等同35折優惠。去年旅展首度推出旋即造成搶購熱潮的「樂游券」今年也有，一張799元。

礁溪寒沐酒店今年推「一泊一食日式詠泉居四人住宿券」售價8888元、下殺37折；小資旅行推薦「一泊一食雙人住宿券」售價7600元，以及「一泊二食雙人住宿券」8800元，下殺35折起。而熱愛泡湯的賓客絕不能錯過「映之湯(湯屋居)雙人平日券」每組1張2000元。台北寒舍艾美酒店祭出持兩張聯合住宿券，享假日雙人入住「豪華客房」一晚，及翌日雙人自助早餐。

▲長榮酒店推出線上旅展，上圖為嘉義長榮文苑酒店。（圖／長榮酒店提供）

■長榮酒店

長榮酒店即日起推出線上旅展，聯合住宿券一套20張5萬8000元（每張平均2900元）、一套6張1萬9200元（每張平均3200元）；此外，為了讓旅遊嚐鮮者也能輕鬆出遊，提供單張住宿券3399元選擇。

聯合住宿券使用規定包括：一張住宿券可入住旗下基隆、台北、台中、嘉義、台南的酒店雙人房一晚並含早餐吃到飽；持兩張住宿券任選上述飯店四人房一晚含早餐外，嘉義長榮文苑酒店及台南台糖長榮酒店加碼贈可當日折抵的餐飲抵用券。

持3張住宿券則可入住礁溪長榮鳳凰酒店，享洋式客房一泊一食，除早餐吃到飽，礁溪長榮鳳凰酒店餐廳更提供星巴克喝到飽，更能外帶一杯離開。