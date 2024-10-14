八方雲集、岩漿火鍋奪紅燒組金牌　台北國際牛肉麵節完整得獎名單

▲鮮食組紅燒競賽金牌─八方雲集「紅燒牛肉麵」。（圖／台北市商業處）

記者黃士原／台北報導

邁入20周年的台北國際牛肉麵節，今年於10月10日至13日在圓山花博舉辦鮮食組與調理包組的競賽活動，鮮食組共有25家獲得獎牌，其中老龐家傳牛肉麵、岩漿火鍋、八方雲集奪得紅燒組金牌，清燉組則是由皇家傳承、達人麵館拿到金牌。

▲鮮食組紅燒競賽金牌─岩漿火鍋「岩漿蔥燒牛肉麵」。（圖／台北市商業處提供）

今年台北國際牛肉麵節的「最牛廚人」爭霸賽在10月10日至10月13日舉行，共分為「鮮食組」及「調理包組」，鮮食組分為紅燒、清燉，以及今年新推出的「樂齡創意組」；調理包組則分為紅燒、清燉兩組。

鮮食組紅燒競賽，金牌由老龐家傳牛肉麵、岩漿火鍋、八方雲集奪得；銀牌由六里屯、渝味食記重慶小麵、小羅牛肉麵拿下；銅牌則由小胖山東麵館、一碗來-台灣媽媽、御真牛餐館獲得。

▲鮮食組清燉競賽金牌─皇家傳承「清燉帶骨牛小排麵」。（圖／台北市商業處提供）

清燉金牌由達人麵館、皇家傳承拿下；銀牌由癮自在、阿牛牛肉麵、道品牛肉麵奪得；銅牌得獎者是玖麵牛肉麵、黃先生麵舖、新久久牛肉麵。

▲樂齡創意組金牌─竣師父牛肉麵「松露牛肉麵」。（圖／台北市商業處提供）

至於樂齡創意組競賽，金牌由竣師父牛肉麵、阿牛牛肉麵奪得，銀牌由詩篇咖啡餐廳、道品牛肉麵拿下，銅牌得獎者有老私房牛肉麵、淳心製麵、海峽會、兩支北方麵食館。

▲長榮空廚蟬連兩年入選「調理包組」Top10名單。（圖／台北市商業處提供）

調理包組分為紅燒、清燉兩組，各選出「最牛嚴選Top10名單」，其中長榮空廚連兩年入選，其他得獎業者還有誠品行旅、蔣府宴、皇家傳承、統一企業、復空食品。

▲台北國際牛肉麵節鮮食組完整得獎名單，點圖可放大。（表／台北市商業處提供）

▲台北國際牛肉麵節料理包組完整得獎名單，點圖可放大。（表／台北市商業處提供）