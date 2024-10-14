宜蘭太平山看絕美金色步道　一覽最佳觀賞時間、交管措施

▲宜蘭太平山台灣山毛櫸步道將進入最美季節。（圖／林保署宜蘭分署提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

時序進入秋季，太平山國家森林遊樂區也將進入欣賞滿山金黃的台灣山毛櫸季節，林業及自然保育署宜蘭分署為迎接車潮與人潮，從10月19日起至11月17日期間每周末實施車輛動態管制，以維護翠峰景觀道路的交通安全與順暢。

太平山國家森林遊樂區每年10月過後，都可見台灣山毛櫸步道轉成金黃的絕美樣貌，宜蘭分署建議，若想要欣賞台灣山毛櫸，最好在早上11點以前進入步道較能欣賞到山毛櫸的風采。

▲▼宜蘭分署建議早上前往欣賞台灣山毛櫸美景最佳。

此外，台灣山毛櫸步道全長約3.8公里，步行往返約3小時，手機自2K處以後訊號微弱，而2.5K至3K處有落差近100公尺的急陡坡，要欣賞到台灣山毛櫸原始林美景需行走至3.2K處，請務必斟酌體力與來回時間安排遊程；因山上氣候多變且容易起霧，基於安全考量，下午2時後請勿再進入步道。

▲台灣山毛櫸位於深山處，旅客前往要衡量自己的體力。

為了因應人潮，從10月19日起至11月17日的周末期間，太平山國家森林遊樂區除了不分平假日的車輛動態管制外，在「翠峰景觀道路」入口(分歧點：宜專一線25 km)也進行車輛「動態」總量管制，讓進入翠峰景觀道路的車輛上限維持200輛以內，為鼓勵高乘載運輸，倘啟動管制措施，僅九人座小客車、公務車輛及翠峰山莊住宿客、機車、腳踏車等，不在200輛管制範圍內。