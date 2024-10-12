高雄2五星酒店優惠！承億免費續住、享高空下午茶　晶英行館送2餐

▲高雄承億酒店推出住一晚送一晚優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄承億酒店在山陀兒颱風襲台期間提供百間客房讓旅客續住，備受旅客稱讚，現在宣布即日起至10月30日為止，再加碼推出「霸氣誠意續住第二晚免費專案」，每晚5999元起免費續住一晚，即日起限時限量開放預訂。高雄晶英國際行館則結合秋日下午茶與極致住宿，推出「夢境茶語 秋冬下午茶住房專案」，雙人入住含早餐、秋日下午茶雙人組，每晚7599元起。

▲▼高雄承億酒店10月底前推出可免費續住優惠，還能免費享下午茶。

業者即日起推出LINE＠好友限定「霸氣誠意 續住第二晚免費專案」，即日起至10月30日開放官網搶訂，每晚5999元起加碼享免費續住1晚，活動期間每日限量預訂10組、不含早餐，提醒旅客入住時需出示成為承億酒店官方LINE好友畫面。

業者也表示，目前位於24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池正維護中，開放時間將於承億酒店臉書專頁、官網正式公告，整修期間凡入住承億酒店，將依房型人數免費招待26樓日全食餐廳下午茶，可於退房前（含入住當日）享用。

▲▼入住高雄晶英國際行館享早餐與秋日下午茶，還能遠眺港灣景緻。（圖／業者提供）

高雄晶英國際行館則結合秋日下午茶，推出「夢境茶語 秋冬下午茶住房專案」，為旅客打造身心靈的極致放鬆之旅，雙人入住御典房型含翌日早餐，含秋日下午茶雙人套組，每晚7599元起。

此次下午茶可在晶英國際行館28樓的雲垂樓享受，下午茶由Ukai甜點主廚操刀，設計出三款蘊含著秋日的濃郁風情的精緻點心，包括抹茶櫻桃馬卡龍、栗子蘭姆慕斯和焦糖蘋果塔；鹹點部分則以清爽的洛神蔬菜沙拉和松露蕈菇雞肉可頌交織出獨特的風味搭配，旅客可邊享用下午茶，邊遠眺港灣美景。業者亦加碼周一至周三入住可享免費升等至御心侶驛港景房的禮遇，體驗迷人的港口風光與奢華住宿環境。