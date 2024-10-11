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枝垂櫻盛開了！九族首次推「部落花季」明起登場　如置身英式花園

▲南投「九族文化村」內的枝垂櫻開出零星花朵，園區將在明（12日）起首次推出「部落花季－秋之盛典」活動。（圖／九族文化村提供）

▲南投「九族文化村」內的枝垂櫻開出零星花朵。（圖／九族文化村提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

一般枝垂櫻的花期落在3月中旬至4月間，不過，南投「九族文化村」內的枝垂櫻竟已默默開花了。同時，園區將首次推出全新「部落花季－秋之盛典」活動，這是九族繼櫻花祭、紫戀薰衣草之後，所推出的第三個主題花季，活動將於明（12日）正式揭幕，將以秋季花海、部落老房舍妝點，增添秋日之美。

▲南投「九族文化村」內的枝垂櫻開出零星花朵，園區將在明（12日）起首次推出「部落花季－秋之盛典」活動。（圖／九族文化村提供）

▲目前有零星枝垂櫻提前開，大約10幾株，宣告部落花季的開始。

九族文化村歐洲花園內的枝垂櫻，悄悄在10月份開了一些，九族經理黃瑞奇透露，目前有零星枝垂櫻提前開，大約10幾株，宣告部落花季的開始。而園區內的枝垂櫻總計200-300棵，預計明年一月才會大量盛開，若專為枝垂櫻前來的旅客，不妨再緩緩。

▲南投「九族文化村」內的枝垂櫻開出零星花朵，園區將在明（12日）起首次推出「部落花季－秋之盛典」活動。（圖／九族文化村提供）

▲園區將在明（12日）起首次推出「部落花季－秋之盛典」活動。

在此之前，園區將在明（12日）起首次推出「部落花季－秋之盛典」活動，原住民部落區精選瑪格麗特、海棠、雛菊等30-40種花卉，與族人巧手布置的石板屋、茅草屋形成巧妙輝映，並注入小溪和炊煙裊裊元素，營造出宛如英國鄉村花園的氣氛。

▲南投「九族文化村」內的枝垂櫻開出零星花朵，園區將在明（12日）起首次推出「部落花季－秋之盛典」活動。（圖／九族文化村提供）

▲業者透露，這是第一次推「部落花季－秋之盛典」，從暑假結束後開始準備，未來預計成為秋季常態活動之一。

業者透露，這是第一次推「部落花季－秋之盛典」，從暑假結束後開始準備，未來預計成為秋季常態活動之一。同時，萌趣山豬也將成為本次活動的「部落解說員」，將在纜車內與遊客一同互動。若想深度旅行，琉璃珠工坊設置山豬娃娃的商品專櫃，還將舉辦山豬捏陶、草編花環活動等活動，旅客能巡遊其中，動手做出專屬自己的飾品，為行程增添記憶點。

▲南投「九族文化村」內的枝垂櫻開出零星花朵，園區將在明（12日）起首次推出「部落花季－秋之盛典」活動。（圖／九族文化村提供）

▲將舉辦山豬捏陶、草編花環活動等秋季活動。

▲南投「九族文化村」內的枝垂櫻開出零星花朵，園區將在明（12日）起首次推出「部落花季－秋之盛典」活動。（圖／九族文化村提供）

▲石板烤肉餐廳推出新菜單，除了竹筒飯、石板烤肉外，力推芋頭香菇炊飯套餐、馬告香草烤雞排套餐、山味南瓜濃湯。

在花季期間，九族廣場每日推出表演節目，排灣族加碼安排節慶表演「五年祭大進場」，以餘音繞樑的古調和震撼的勇士舞蹈，帶出刺福球的祈福活動。美食方面，布農族的石板烤肉餐廳也推出新菜單，除了竹筒飯、石板烤肉外，力推芋頭香菇炊飯套餐、馬告香草烤雞排套餐、山味南瓜濃湯，以及象徵豐收的tai山芋頭、紅豆藜麥飯等。

▲南投「九族文化村」內的枝垂櫻開出零星花朵，園區將在明（12日）起首次推出「部落花季－秋之盛典」活動。（圖／九族文化村提供）

▲「部落花季—秋之盛典」將從明（12日）起至12月15日開展。

「部落花季—秋之盛典」將從明（12日）起至12月15日開展，適逢日月潭花火音樂自行車嘉年華期間，想省荷包，一直到11月24日期間的假日，到九族官網下載優惠憑證，就可以優惠價（出示憑證九族780元、日月潭纜車只要300元）入園。另外，搭乘台灣好行來九族和日月潭的遊客，期間上車刷電子票卡，車資是半價，都可以省下不少花費。

▲薰衣草森林尖石園區6月多了全新體驗空間「野宴」，共有一頂白色大帳篷、兩張折疊式吊床。（圖／薰衣草森林提供）

▲薰衣草森林尖石園區6月多了全新體驗空間「野宴」，共有一頂白色大帳篷、兩張折疊式吊床。（圖／薰衣草森林提供）

另外，薰衣草森林6月份尖石店多了全新空間「野宴」，開放給入園旅客免費使用，弧形白色晴空帳呈現悠閒氛圍，四周環繞著各式綠植，宛如置身寧靜的熱帶森林。而集團也從即日起至11月11日推出線上旅展，「永續森林療癒之森 雙人頂級體驗套裝行程」2,280元起，含餐點、門票、飲料、純露、園區抵用券等各兩份，台中新社店和新竹尖石店皆可使用。

關鍵字： 南投旅遊 花海旅遊 九族文化村 賞花 薰衣草森林

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