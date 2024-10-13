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北投2溫泉飯店線上旅展！入住加泡湯4千有找　還送雙人露天風呂券

▲大地酒店將提前自10月14日起，飯店官網與館內同步推出線上旅展，下殺48折。（圖／大地酒店提供）

▲大地酒店將自10月14日起，飯店官網與館內同步推出線上旅展，下殺48折起。（圖／大地酒店提供）

記者彭懷玉／台北報導

在ITF台北國際旅展11月1日登場前，旅宿業已搶先開跑線上旅展。北投大地酒店將從10月14日起推出多樣商品，原價18,480元的「一泊一食住宿券」線上旅展只要8,800元，並加碼買5張送1張，下殺48折起；平日雙人入住春天酒店溫泉客房， 含雙人早餐及露天風呂，原價9,520元，特價3,999元起，打到42折。

▲大地酒店將提前自10月14日起，飯店官網與館內同步推出線上旅展，下殺48折。（圖／大地酒店提供）

▲▼「大地湯氛券」平均每張1,080元，用1張湯氛券即可享受原價1,800元的雪景大眾風呂，2張則可使用原價3,500元的獨立湯屋2小時。（圖／大地酒店提供）

▲大地酒店將提前自10月14日起，飯店官網與館內同步推出線上旅展，下殺48折。（圖／大地酒店提供）

大地酒店
大地線上旅展將在10月14日起開跑，住宿、泡湯、美食餐券48折起。其中，原價18,480元的「一泊一食住宿券」線上旅展只要8,800元，並加碼買5張送1張，讓旅客輕鬆入住五星飯店。另外，歷年來的人氣商品「大地湯氛券」一套7張，僅需7,560元，平均每張1,080元，每買一套再加贈4-9月平日大眾風呂券1張，用1張湯氛券即可享受原價1,800元的雪景大眾風呂，2張則可使用原價3,500元的獨立湯屋2小時。

▲春天酒店室內湯屋。（圖／春天酒店提供）

▲春天酒店室內湯屋。（圖／春天酒店提供）

春天酒店
春天酒店2024旅展活動也從10月14日起於官網開賣，今年擴大推出5折「湯餐通用劵」，露天風呂、室內湯屋、客房泡湯、紅檜俱樂部頂級裸湯，甚至日式主題套餐皆可兌換。另外，最大亮點為3,999元雙人溫泉客房住宿券，加碼再送原價1,600元雙人露天風呂券，可在北投最大的戶外露天風呂中，享受9種不同功能SPA溫泉湯池。若喜歡買實體券，在10月30日起至11月3日的台北溫泉季、11月1日至4日的台北國際旅展ITF也同步開放販售。

▲春天酒店-室內湯屋,露天風呂。（圖／春天酒店提供）

▲雙人露天風呂能享受9種不同功能SPA溫泉湯池。（圖／春天酒店提供）

關鍵字： 台北市旅遊 ITF台北國際旅展 線上旅展 大地酒店 春天酒店

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