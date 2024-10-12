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可不可全新聯名飲品「蘋玉烏米」來了！吸得到青森蘋果粉條

▲▼「可不可熟成紅茶X品木宣言ORIGINS」聯名推出「蘋玉烏米」飲品。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲「可不可熟成紅茶X品木宣言」推出聯名飲品「蘋玉烏米」。（圖／可不可熟成紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」跨界找來國際知名保養品牌「品木宣言ORIGINS」合作，推出全新聯名飲品「蘋玉烏米」，選用香氣十足的紅茶結合烏龍茶，還吸得到蘋果粉條，咀嚼口感滿分，10月15日起正式上市，買還送專屬杯套。

▲▼「可不可熟成紅茶X品木宣言ORIGINS」聯名推出「蘋玉烏米」飲品。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲蘋玉烏米有專屬聯名杯套。

「可不可熟成紅茶X品木宣言」攜手推出聯名飲品「蘋玉烏米」，選用清新紅茶融合米香烏龍，搭配青森蘋果粉條，再放進新鮮檸檬片點綴，口感清爽好喝，10月15日起正式開賣；聯名期間還推出專屬杯套，只要掃描杯套上的QRCODE，即可至品木宣言品牌專櫃領取「蘋果奇肌體驗組」1組，並享有品木宣言200元折價優惠，數量有限、送完為止。

▲▼TEA TOP第一味推出2款茉莉花香奶茶特調。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP推出全新茉莉花香奶茶特調系列。（圖／TEA TOP第一味提供）

另，TEA TOP即日起也推出全新「茉莉花香奶茶特調系列」，其中，「茉茗青妙」是選用春天首批嫩芽原葉茶配合獨特七窨工法，讓茉莉花香融入茶葉當中，以清新茉莉花香青茶作為基底，再加入不含乳糖的奶精，口感絲滑醇厚還帶有花香，售價55元。

另一杯「轟蜜芽咧芽咧」則是「茉茗青妙」的進階版，特別加入台灣百分百純蜂蜜與小農鮮奶，花香裡更添蜂蜜甜味，售價69元；至10月31日前可享同品項第2杯半價優惠，還能獲得組合優惠卡，優惠卡限於11月1日起至11月30日開放使用，憑卡可享「茉茗青妙」加「轟蜜芽咧芽咧」特價99元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 可不可熟成紅茶 TEA TOP第一味

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