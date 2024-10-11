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南部人嗨翻！美國聯合航空開飛「高雄－成田」　明年7月起天天飛

▲▼聯合航空。（圖／聯合航空提供）

▲聯合航空明年將開飛「高雄－東京」。（圖／聯合航空提供）

記者蔡玟君／綜合報導

美國聯合航空近日公布2025年最新航點布局，其中最大亮點是將於7月開飛「高雄－東京成田」，讓南台灣民眾明年去日本玩又多一個選擇。消息一公布，立刻讓網友嗨翻。

美國聯合航空在台灣時間10日晚上公布從2025年5月起將陸續開航的一系列航點，亞洲航線最大亮點，就是從東京成田開飛台灣高雄、蒙古烏蘭巴托、帛琉3航點。

根據外媒報導，「高雄－東京成田」最快將於7月11日開航，且每天都有航班，該航線預計將與現有的「台北－舊金山」相輔相成，進一步強化聯合航空在亞太區的航網布局。

▲▼達美航空。（圖／業者提供）

▲達美航空。（圖／業者提供）

達美航空則在今年6月重返台灣市場，開飛「台北－西雅圖」航線，且航班時間午去午回，可在當日銜接超過40個城市，備受歡迎。業者也從即日起至10月22日為止推出優惠，購買經西雅圖往返美國主要城市的來回機票，最低新台幣2萬9384元起，適用旅行期間至2025年3月25日為止。

「台北－西雅圖」航線由空中巴士A330-900neo執飛，提供「達美至臻商務艙」、「達美尊尚客艙」、「達美優悅經濟艙」及經濟艙，所有艙等都享有季節性菜單、多樣化零食及星巴克咖啡。
 

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 聯合航空 UA 交通資訊 高雄旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊

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