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環島之星夢想號「12／30卸下迪士尼塗裝」！一日遊690元起今開賣

▲「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」前往嘉義。（圖／記者彭懷玉攝）

▲觀光列車「環島之星夢想號」將於12月30日卸下迪士尼塗裝。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

觀光列車「環島之星夢想號」將於12月30日卸下迪士尼塗裝，對此，業者推出「環島之星夢想號最後巡禮」活動，祭出限定段點的「體驗套票」每人最低690元起、「東西部環島列車套票」3,590元，加碼再贈1,134元的史迪奇迴力車盲盒、套裝行程最高現折2千元，今（11日）起限量開賣。

▲「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」前往嘉義。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「迪士尼主題列車」自2023年1月上路，陪旅客度過近兩年時光。（圖／記者彭懷玉攝）

「迪士尼主題列車」自2023年1月上路，截自今年9月，已有近25萬的旅客搭乘，不過，由於易遊網與迪士尼的合約即將到期，將於12月30日卸下迪士尼塗裝彩繪，業者透露，新的彩繪主題需等明年一月份首航記者會才會公開。

在最後倒數時刻，「迪士尼主題列車」推出「體驗套票」優惠，獨家販售東西部環島列車套票、一日來回和單程列車套票，最低價為690元台北-台中列車套票，搭乘日期自今（11日）至12月30日每周五、六、日、一，想搭乘迪士尼列車的民眾需把握最後機會。

▲「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」前往嘉義。（圖／記者彭懷玉攝）

▲由於易遊網與迪士尼的合約即將到期，將於12月30日卸下迪士尼塗裝彩繪。（圖／記者彭懷玉攝）

「環島之星．花蓮自由行2天」入住五星級酒店每人最低3,750元起；欲享受火車、華信航空陸空雙交通體驗推薦「環島之星．台東自由行3天」，入住「旅人驛站鐵花文創館」，每人5,750元起；喜歡雙城市一起玩，選擇中部出發「環島之星．台南．高雄自由行3天」，每人6,990元起，除額外贈送高雄捷運、輕軌2日券，11月30日前報名再贈史迪奇迴力車盲盒1套。

▲「環島之星夢想號」最後巡禮,國寶級「總統花車」與易遊網「環島之星夢想號」全新打造【元首假期】與【光華假期】。（圖／易遊網提供）

▲▼「環島之星．台東自由行3天」，入住「旅人驛站鐵花文創館」，每人5,750元起；11月30日前報名再贈史迪奇迴力車盲盒1套。（圖／易遊網提供）

▲「環島之星夢想號」最後巡禮,國寶級「總統花車」與易遊網「環島之星夢想號」全新打造【元首假期】與【光華假期】。（圖／易遊網提供）

此外，國寶級「總統花車」與「環島之星夢想號」全新打造「元首假期」與「光華假期」套裝行程，開賣前就引爆市場話題，銷售量更在一周內就超過8成。易遊網規劃10月、11月花東、環島多款遊程，1日遊每人只要2,990元起、兩天一夜每人3,990元起，讓民眾一親「移動式博物館」芳澤。

▲「環島之星夢想號」最後巡禮,國寶級「總統花車」與易遊網「環島之星夢想號」全新打造【元首假期】與【光華假期】。（圖／易遊網提供）

▲國寶級「總統花車」與「環島之星夢想號」全新打造「元首假期」與「光華假期」套裝行程。（圖／易遊網提供）

另也為迎接萬聖節，「環島之星夢想號」10月25日至28日規劃萬聖搞怪派對，除了邀請旅客變裝上車可獲得小禮外，指定段點更安排「蜘蛛網披薩DIY」和「印度彩色彩繪」活動。

▲鳴日號「鳴日廚房」試營運，3/30正式上路。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅旅遊以國際標準規劃美學觀光列車「鳴日廚房」。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，雄獅旅遊以國際標準規劃美學觀光列車「鳴日廚房」，並再度與台北晶華酒店攜手，邀請國際名廚推出「鳴廚 X 明廚」特別企劃，首波主打晶華酒店港籍中餐廚藝總監鄔海明操刀，於車上重現「鱈蟹西施泡飯」、「柱侯醬燜牛肋骨」等經典粵菜，打造高規格的用餐體驗。

關鍵字： 鐵道旅遊 環島之星夢想號 易遊網 火車 迪士尼主題列車

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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