柚香覺醒307買1送1！八曜和茶「新北2店」開幕優惠、新品搶先看

▲八曜和茶首度北上將於新北開出2家門市。（圖／翻攝八曜和茶臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

北部人終於等到！自高雄起家的日式飲品專賣店「八曜和茶」宣布北上展店了，將於「新北三重」、「新北永和」開出2間門市，今（11）日搶先公開新店開幕活動、新品及優惠，至於開幕時間則尚未公布。

八曜和茶宣布插旗「新北三重」、「新北永和」，預計一次開出2家門市，消息曝光後吸引大批網友直呼「終於來了啊啊啊啊啊」、「快來快來～歡迎歡迎」、「開心準備排隊了」、「真的等到天荒地老了」，也有不少人敲碗台北市展店計劃，八曜表示台北仍在找合適地點。

八曜和茶今日搶先公開北部2店的開幕活動、新品及相關優惠，開幕首2天只要於社群平台標記3位朋友，並購買指定飲品「京彩舞伎奶茶」、「308炙燒濃乳」、「浪烤厚焙乳504」及新品「極韻白奶茶系列」，消費滿額即可免費獲得HCY時尚環保提袋1個，100元送1個、200元送2個，以此類推；開幕第3日則祭出人氣飲品「柚香覺醒307買1送1」優惠。

歡慶北部2店開幕，更加碼推出獨家周邊新品「YO307清爽柚香片」，自新北門市開幕日起凡於全台門市購買任一飲品即可以149元加購YO307清爽柚香片-和風bag款，購買2杯可加購2個，以此類推，數量有限、售完為止。

八曜和茶於2017開出首間門市，主打日式和風自然茶、無咖啡因系列深受手搖控喜愛，日前更找來一沐日聯名推出「粉粿柚香307」、「粉粿舞伎406奶茶」，累積超高人氣。

▲「清心福全X貓貓蟲咖波」推出最新9款聯名紙杯。（圖／清心福全提供）

另，「清心福全X貓貓蟲咖波」則宣布加碼推出全新9款聯名杯身，每一款都能看到可愛的咖波擺出各種逗趣動作，還有狗狗、小雞、黑貓蟲、黑貓蟲寶寶等角色也驚喜現身，可愛到不行，10月13日於各門市陸續上市使用。