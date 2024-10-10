太魯閣晶英10／13回歸！每人5500起　早餐爽吃到12點、免費接駁

▲太魯閣晶英酒店即將回歸。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

停業近半年的太魯閣晶英酒店，宣布將於10月13日重新回歸，並以「山林癒」為主題規劃一系列活動，旨在讓旅人透過與大自然的五感互動，達到身心的放鬆與療癒。業者也推出住房專案，平日每人每晚5500元起，並延長早餐時間至中午12點，同時提供花蓮車站至飯店的定時、定點免費接駁服務。

太魯閣晶英酒店宣布從10月13日回歸，重新開幕初期將提倡同仁「一起好好休假」，至2024年底為止，酒店只在每周四至周一營業，特殊假期或連假除外，讓員工能好好上班，也能好好休假。

▲▼酒店早餐使用在地食材，並延長享用時間至中午12點。（圖／業者提供）

同時，作為座落在國家公園中的星級酒店，更深感肩負永續責任，因此回歸後更將健、綠色旅遊、永續概念融入館內體驗與服務中。如大量使用鄰近「西寶農場」當令鮮蔬，以及花蓮在地的新鮮漁產，還有飯店花園栽植的香草與花朵入饌，希望每位到訪的旅人都能感受最接地氣的餐食體驗。同時，為了讓旅人能慢慢品嘗、細細體會，飯店更特別延長了早餐的用餐時間至中午12點。

▲未來入住可體驗2條主題路線。（圖／業者提供）

業者同時以「山林療癒」為主題規劃戶外活動，並有2條全新主題路線：「天祥漫步」與「秘境散策」。其中，「天祥漫步」以太魯閣晶英酒店所在的天祥地區為核心，遊客在峽谷山林間散步的同時，透過故事員的深度講解，逐步「走入歷史」，並藉由擁抱樹木、輕觸溪流等活動，感受大自然的療癒力量。而「秘境散策」則精心設計了一場深入隱秘景點的遊覽，帶領旅客參觀台灣第一所公立森林小學「西寶國小」與峽谷中的秘境田園，這兩處地點皆是一般旅人無法自行探訪的區域，藉由此遊程可以獲得獨家的專屬體驗。

▲花蓮福容大飯店推出五月天住房專案。（圖／福容大飯店提供）

而花蓮縣政府聯合各家業者，也推出「見花蓮、花蓮見」活動，由福容全連鎖採購花蓮在地產品做為客房入住迎賓禮、伴手禮等，並以花蓮在地食材入菜，主打在地老牌剝皮辣椒、南華芋頭、鬼頭刀、樹豆、紅糯米等食材，推動為期90天產地直送限定美饌。

同時，花蓮福容大飯店推出「Just love it!五月天一路向東 住房專案」，11月1日至30日，兩人成行入住市景客房4061元起，除了演唱會提供免費接駁，還可獲得五月天專屬小物，期盼帶動花蓮觀光回溫一起見花蓮。

▲全台9間福容大飯店即日起在中餐廳提供以花蓮食材製作的創意美食。（圖／福容大飯店提供）



想要玩遍兩個城市還可以選擇雙城遊住房專案，即日起至12月30日推出「隆總來出花」入住福容福隆店，連住福容花蓮店兩晚，四天三夜四人成行最低9999元起，每人每晚平均834元起；即日起至12月28日高雄與花蓮的「高興就出花」，三天兩夜雙人成行4999元起，每人每晚最低1250元起。