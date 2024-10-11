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泰式冬蔭湯頭配現炸炸雞　中和平價特色拉麵店引爆味蕾

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

撰文攝影／貓大爺、整理／記者浦靖祤

台灣人愛吃拉麵，一般湯頭多半是豚骨或是雞白湯，本貓在中和南勢角新開的「放愛吃拉麵」吃到泰式冬蔭湯頭（TomYum）拉麵，居然蠻對味的，分享給大家。

「放愛吃拉麵」開在中和捷運南勢角站對面的仁愛街上，這邊人口密集，午餐、晚餐時間都很熱鬧。

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▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

「放愛吃拉麵」是間小店，座位不多，有做外帶生意。主要有三種拉麵；厚冬央宮廷炸雞拉麵（辣）、泰式椒麻星級乾拌拉麵（辣）、熬雞湯醬油炸雞拉麵（不辣），再搭配若干配菜、小菜。

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

菜單可以有若干客製化，因應不同的需求，例如拉麵可加 20元就多一球拉麵。重點是價錢意外的親民，這家湯頭可是熬煮出來的，不是廉價拉麵店用粉泡的，還能賣這麼平價也真是太佛心。

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

泰式冬蔭湯頭微酸小辣很開胃，喝起來醇厚飽滿卻非常順口，喜歡更重辣度的朋友還可以自行再加辣。搭配的粗麵條很Q，久煮不爛，吃起來帶一點勁道。溏心蛋是給一整顆，非常大器啊！

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

這碗拉麵附一盤現炸的炸雞，裹粉雞皮炸得酥香不油膩。吃慣日式拉麵，換成泰式風味蠻不錯的。如果不吃酸辣的冬隱湯頭，還有雞湯拉麵。熬煮的雞湯配上醬油底，還帶一點柴魚提香，甘醇清香不會死鹹。

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

麵條一樣有彈性、一樣附一整顆溏心蛋。另外一樣有一盤炸雞，肉量比起只有兩片薄叉燒的拉麵好多了，CP值不錯。

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

不想吃湯麵，也有乾麵可選，這款泰式椒麻星級乾拌拉麵在市面上沒有看到，是 以特製椒麻醬汁搭配打拋豬和獨家以溫體豬肉製作的泰式香腸，獨特的雙拼口味，搭配細拉麵，醬汁可以沾覆在麵條上，感受香麻的滋味。如果喜歡更辣，一樣可自行再加辣。

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

除了拉麵，這家店有若干小菜可以點，例如皮蛋，把皮蛋丟進拉麵湯裡也不錯吃喔！

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

小店居然有月亮蝦餅，可以點到半分（1-2人份）或整份（4-6人份），熱熱的好吃。

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

如果是大胃王，想要吃麵又想吃飯，可以加價點「炙愛拋豬飯」，是以打拋豬飯為基底淋上明太子醬，再以噴槍快火燒炙而成的一道料理，50 元不到的價格即可加點到，超值。

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

店家有冰涼檸檬冬瓜茶可無限續杯享用，還有三種口味即沖熱茶，去油解膩。內用餐後還有驚喜， 可以吃到每日限量供應「北海道牛奶霜淇淋」一份，太超值了。要吃的時候可以請店員幫你弄。

▲▼平價超值泰式拉麵店，放愛吃拉麵。（圖／貓大爺攝）

總之，「放愛吃拉麵」餐點有特色價錢卻很平價，口味走泰式風味很獨特，內用還送霜淇淋好開心，雖然是間小店但是有驚喜。大家到捷運南勢角站附近可以來吃吃。

放愛吃拉麵

店址：新北市中和區仁愛街80號1樓。（近捷運南勢角站）
營業時間： 11:30-14:00，17:00-20:30，週日店休

部落客《貓大爺》現有經營：貓大爺推薦美食部落格

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