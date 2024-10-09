省1388元！雙胞胎玩六福村1010元　麗寶樂園萬聖節扮裝下殺5折

▲六福村「2024人偶墳場墓碑鎮」已開展。（圖／六福村提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

合理搞怪的萬聖節將來臨，到樂園瘋玩最有感。六福村「2024人偶墳場墓碑鎮」已開跑，10月10日至13日期間，雙胞胎現場購票並出示身分證件，可享雙人1010元入園優惠（原價2,398元）；台中麗寶樂園也有優惠，即日起至11月3日，凡以萬聖節扮裝即可購買1,399元萬聖雙人套票 (原價2,600元) ，下殺近5折。

▲10月10日至13日舉辦「雙十六福雙胞胎」優惠，凡雙胞胎於現場購票，即可享雙人1010元入園優惠（原價2,398元）。



六福村主題樂園

六福村「2024人偶墳場墓碑鎮」已開展，即日起至11月17日每周五加開夜間場次，雙十節當天更加碼加開，讓更多遊客一起在墓碑鎮「群魔亂舞」，感受詭異驚悚的萬聖節。

另為歡慶雙十節，10月10日至13日期間舉辦「雙十六福雙胞胎」優惠活動，凡雙胞胎於現場購票，並出示身分證件，即可享入園雙人1010元優惠（原價2,398元），現省1,388元；還有好友優惠，10月10日至13日期間，雙人同行在現場第一人購買成人票1,199元，第二人加購價只要100元，雙人1,299元，平均下來一人門票只要650元。

▲10月10日起每周五再加開夜間遊行。



同時園區也祭出眾多新玩法和拍照打卡優惠，以及「為什麼不要偶」人偶募集活動，只要在墓碑鎮活動期間，帶著不要的人偶娃娃到美國大西部商店，放到人偶娃娃回收處，即可獲得墓碑鎮專屬精美禮物，數量有限，換完為止。

▲凡以萬聖節扮裝進入樂園，即可購買1,399元雙人套票或1,199元親子套票。（圖／麗寶樂園提供，下同）



麗寶樂園

萬聖節將至，麗寶樂園即日起至11月3日推出扮裝優惠，凡以萬聖節扮裝進入樂園，即可購買1,399元萬聖雙人套票 (原價2,600元) ，或1,199元親子套票（原價2,300元），可省下1,101至1,201元不等，下殺近5折。

▲「萬聖扮裝來討糖」活動，可在園區指定地點向工作人員討糖。



小朋友們最愛的「萬聖扮裝來討糖」活動，可在園區指定地點向工作人員討糖，還可報名參加「萬聖扮裝大遊行」在華麗的遊行隊伍中與怪物、巫師們一同遊樂；天空之夢摩天輪也不遑多讓，即日起至11月3日推出「萬聖主題車廂」，讓遊客隨機搭上充滿搞怪裝飾的造型車廂，當夜晚來臨，「搞怪萬聖燈光秀」每晚7點起於摩天輪上演，會有超萌的南瓜精靈點亮台中夜空。

▲即日起至11月3日推出「萬聖主題車廂」，讓遊客隨機搭上充滿搞怪裝飾的造型車廂。



麗寶飯店10月起舉辦一系列趣味活動，飯店1樓皇家花園化身南瓜尋寶樂園，遊客可以參加「尋找南瓜」活動，在飯店內拍照收集南瓜換取獎品，周末夜晚，還有刺激有趣的「FIGHTING! HALLOWEEN」闖關遊戲讓住客報名參加。