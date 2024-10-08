國慶寶寶吃Buffet只要10元！10月餐飲優惠整理　西堤變裝送炸雞

▲10/10壽星吃英倫西餐廳只要10元。（圖／遠雄悅來大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

本周四就是國慶日，餐飲業紛紛推出各種優惠，10月10日壽星到遠雄悅來大飯店Buffet用餐只要10元，思犇牛排則是招待免費享用250元排餐。另外，西洋萬聖節即將到來，西堤牛排也祭出搞怪優惠，只要變裝並完成指定消費任務，就送BBQ炸雞拼盤。

▲英倫西餐廳招牌烤鴨。（圖／遠雄悅來大飯店提供）

遠雄悅來大飯店

遠雄悅來大飯店推出「歡慶1010雙十國慶 壽星國慶同歡」餐飲系列優惠，好康一：只要是10月10日出生的壽星，至英倫西餐廳享用自助晚餐，優惠價10元（免收服務費，原價1280元+10%）；好康二：10月壽星至英倫西餐廳享用晚餐及假日下午茶，直接8折優惠（需加原價10%服務費）；好康三：特價1010元的「雙十國慶-自助晚餐特惠票組」，10月4日至10月10日線上開賣，限量100套。

▲10月10日壽星，國慶日當天雙人來店用餐，出示身分證件，思犇牛排招待壽星免費享用250元排餐。（圖／思犇牛排提供）

思犇牛排

迎接10月國慶，全台有7家門市的思犇牛排，也推出兩項好康活動。活動一是尋找國慶寶寶，10月10日壽星，在國慶日當天雙人來店用餐並出示身分證件，餐廳招待壽星免費享用250元排餐。活動二，所有10月壽星來店用餐，整個月都享9折優惠。

▲10月8日至10月31日，柒息地串燒居酒屋內用天使大紅蝦「買二送二」。（圖／柒息地串燒居酒屋提供）

柒息地串燒居酒屋

慶祝雙十節，10月8日至10月31日，柒息地串燒居酒屋內用天使大紅蝦「買二送二」，外帶全品項享89折優惠。

▲西堤牛排的BBQ炸雞拼盤。（圖／王品提供）

西堤牛排

西堤牛排首次舉辦變裝趴，10月10日至10月31日，消費者揪同好身著萬聖節主題趣味裝束或相關小物（例：南瓜桶、巫婆帽…等），到店消費2客經典套餐，每桌贈「BBQ炸雞拼盤」1份。

▲10月底前，享鴨內用多人套餐或單點烤鴨，就招待同桌每人一份「吃驚鴨堡」。（圖／王品提供）

享鴨

中餐品牌「享鴨」端出萬聖節限定的「吃驚鴨堡」，在特製鬆軟Q彈麵皮裡包進招牌片皮烤鴨，呈現俏皮吐舌的搗蛋表情，成為粉絲們年年期待的吸睛打卡餐點，10月底前，內用多人套餐或單點烤鴨，就招待同桌每人1份「吃驚鴨堡」。

▲10月15日前，到藝奇和牛岩板燒消費任2客套餐，餐廳招待「酥炸軟殼蟹」。（圖／王品提供）

藝奇和牛岩板燒

10月15日前，到藝奇和牛岩板燒消費任2客套餐，餐廳招待「酥炸軟殼蟹」。10月16日至11月底則是贈送「天使紅蝦佐柚子鹽」。