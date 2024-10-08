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手搖飲「4大飲品買1送1」　雙十限定優惠14天

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲康青龍祭出雙十限定4大飲品買1送1。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

迎接雙十節，手搖飲品牌「康青龍」祭出4大飲品買1送1，包括人氣純茶「青龍茶王」、咀嚼系「仙凍蜜茉綠」都有，10月9日限時14天開跑，只要使用指定外送平台即享優惠。

康青龍「雙十好康」優惠來了，10月9日起至10月22日於外送平台Uber Eats推「4大飲品買1送1」，品項有「青龍茶王」、「仙凍蜜茉綠」、「御香烏龍綠茶」及「古早冬瓜露」，詳細優惠內容依外送平台公告為主；期間加碼在龍來訂線上點餐平台送「金蘋百香第2杯半價」優惠券，每人限領2張，領完為止。

其中「仙凍蜜茉綠」選用熱銷碧玉茉莉綠茶作為茶底，再放進軟嫩仙凍增添咀嚼感；「青龍茶王」則是人氣高山茶，嚴選台灣南投頂級高山烏龍茶葉製成，口感滑順甘潤。

▲▼顏太煮奶茶古早味紅茶。（圖／顏太煮奶茶提供）

▲顏太煮奶茶祭出國慶日限定飲品優惠。（圖／顏太煮奶茶提供）

另外，顏太煮奶茶也祭出雙十優惠，10月10日當天全門市可享「太煮淬茶系列任選第2杯10元」，品項有「高山青茶」、「古早味紅茶」、「山茶花綠茶」及「百年仙草甘茶」。

「古早味紅茶」帶有麥香的紅茶搭配半糖微冰最適合；「高山青茶」則嚴選南投高山茶葉沖泡而成；「山茶花綠茶」入口就有清甜山茶花香，建議微糖或半糖；「百年仙草甘茶」則喝得到微甜仙草甘茶，回甘又消暑。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 康青龍 買1送1 雙十 顏太煮奶茶 國慶

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