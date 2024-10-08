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Mister Donut雙十優惠快收！甜甜圈28元有找、現做飲品買1送1

▲▼Mister Donut。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut雙十優惠來了。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈品牌「Mister Donut」祭出雙十限定優惠，全門市「10入甜甜圈特價299元」，使用指定電子支付還多送波堤1顆，換算下來，每顆甜甜圈28元有找，10月9日起限時5天開跑。

Mister Donut雙十優惠來了，10月9日起至10月13日連5天於全門市推「10入甜甜圈299元」優惠，期間只要任選10個甜甜圈（限39元甜甜圈）即可享有優惠價299元，且持悠遊卡／悠遊付全額結帳再送蜜糖波堤1顆，等於11顆甜甜圈只要299元，每顆28元有找，各門市數量有限、售完為止，可補差價換購價高商品。

即日起至10月17日加碼「現做飲品買1送1」優惠，期間凡購買統一布丁煉乳冰沙、統一布丁焦糖伯爵鮮奶茶或京都焙茶，即可免費吃蜜糖波堤1個。

▲▼翰林茶館。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

▲翰林茶館祭出限時珍奶優惠。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

此外，翰林茶館推出周年慶優惠，首波祭出「外帶國宴珍奶第2杯半價」，即日起至10月24日期間每日上午11時至晚上8時可享外帶國宴珍奶第2杯半價；第2波推「大杯熊貓珍奶38元」，10月10日起至10月27日凡於門市內用套餐加38元即可爽喝大杯熊貓珍奶1杯。

還有身分證對對樂活動，10月25日當天中午12時至晚上6時，只要是1986年（75年）出生者出示證件可享「外帶特大杯熊貓珍奶1杯38元（1人限1杯）」；10月25日起至10月27日期間每日中午12時至晚上6時，只要身分證對中「3」或「8」則可享「外帶特大杯熊貓珍奶買1送1（每人限買2組）」。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut 買1送1 翰林茶館

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