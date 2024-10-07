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巨幅國旗從田裡長出！3座6米高觀景台賞「全台最大彩繪稻田」

▲「全台最大彩繪稻田」將於10月10日至20日在大園溪海休閒農業區登場。（圖／桃園市農業局提供）

▲「全台最大彩繪稻田」將於10月10日至20日在大園溪海休閒農業區登場。（圖／桃園市農業局提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

因颱風延期的「全台最大彩繪稻田」準備好了，將於10月10日至20日在大園溪海休閒農業區登場，一共有飛機先生、國旗、媽祖、蘿蔔寶寶等意象，現場也搭建3座高達6公尺的看台，可以從不同視角鳥瞰彩稻圖騰。

▲「全台最大彩繪稻田」將於10月10日至20日在大園溪海休閒農業區登場。（圖／桃園市農業局提供）

▲現場也搭建了3座高達6公尺的看台，可以從不同視角鳥瞰彩稻圖騰。

5色彩稻構成4公頃（約1.2萬坪）的彩繪稻田，是由數十人齊力完成。桃園市農業局透露，從8月開始，接續進行整地、放樣、田間管理等一連串過程，一一描繪出劃過天際的飛機先生、國慶意象、桃園吉祥物阿桃園哥、蘿蔔寶寶、西瓜娃娃、孤挺花、媽祖，還有「I LOVE TAOYUAN」等字樣。

▲「全台最大彩繪稻田」將於10月10日至20日在大園溪海休閒農業區登場。（圖／桃園市農業局提供）

▲農業局透露，尤其是國旗比例、苗與苗之間的位置不能放錯，再加上先前受颱風影響。

農業局透露，尤其是國旗比例、苗與苗之間的位置不能放錯，再加上先前受颱風影響，十分擔心成果，如今看到一整片彩繪稻田現身時特別感動。

▲「全台最大彩繪稻田」將於10月10日至20日在大園溪海休閒農業區登場。（圖／桃園市農業局提供）

▲現場有「貢多拉」等打卡點。

最大亮點首推應景的稻田國旗圖騰，超過1000坪的彩繪稻田由在地農友和大園溪海休農區協力創作，每株彩色稻株均由在地農民親手栽種，可說是從土地裡「長」出來的國旗。同時，也因展區（大園溪海）就位於桃園國際機場航道下，出入境的民眾很有機會能在飛機上，從天空的視角俯瞰這一面獨一無二的中華民國彩稻國旗。

▲「全台最大彩繪稻田」將於10月10日至20日在大園溪海休閒農業區登場。（圖／桃園市農業局提供）

▲10月10日開幕當天，會舉辦「國慶派對」，有魔幻泡泡、雜耍特技等，入場完全免費。

10月10日開幕當天，會舉辦「國慶派對」，有魔幻泡泡、雜耍特技等，入場完全免費，現場也有「毛毛蟲館」、「果菜園遊會」、「貢多拉」等主題設施和拍照打卡點。

為維持交通順暢，周邊部分道路將進行交管，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸前來，搭桃園客運5077可到達會場。此外，也規劃假日免費接駁車，期間由A18桃園高鐵站（5號出口客運轉運站11號月台）-文智路停車場（A19桃園體育園區站）-活動會場，另也設置從溪海往返中壢山東社區的雙展區假日接駁。

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