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國慶優惠！麥當勞勁辣香雞翅買一送一　拿坡里買炸雞送披薩

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞官方App本周促銷祭出勁辣香雞翅買一送一。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃士原／台北報導

本周四就是國慶日，餐飲業紛紛推出各種優惠，麥當勞App有勁辣香雞翅買一送一，拿坡里披薩・炸雞店則是祭出買炸雞桶送小披薩。

麥當勞官方App本周促銷祭出勁辣香雞翅買一送一，優惠到10月9日。其他還有單點豬肉滿福堡送薯餅、買超值全餐送吉士漢堡／蛋捲冰淇淋、單點帕瑪森主廚雞腿堡送中薯，以及得來速限定買大麥克套餐送4塊麥克雞、買超值全餐送蛋捲冰淇淋，期限到10月13日。

▲10月7日到10月23日到拿坡里披薩.炸雞購買1桶10塊炸雞，直接送2個小披薩。（圖／業者提供）

「拿坡里披薩.炸雞」則是祭出「買1送2」，10月7日到10月23日，購買1桶10塊炸雞，直接送2個小披薩，口味可以任選，等於花580元就能享有1118元的餐點，直接下殺52折。

三商i美食卡會員還有專屬優惠，憑App即可用3點領取優惠券，10塊炸雞桶加2個小披薩特價570元，10月7日至10月18日開放領券，兌換至10月23日。

▲肯德基也有國慶優惠，10月14日前單點或加點1盒6入原味蛋撻禮盒，就送闇黑芝麻蛋撻1顆。（圖／業者提供）

肯德基也有國慶優惠，10月14日前單點或加點1盒6入原味蛋撻禮盒，就送闇黑芝麻蛋撻1顆。10月5日至10月13日則有3大百元套餐，內含咔啦脆雞1塊、雙色轉轉QQ球1份、原味蛋撻1顆的「一人雙十爽吃雞（優惠代碼40624）」只要100元；咔啦脆雞4塊、無糖茉莉綠茶2杯的「雙人雙十爽吃雞（優惠代碼40623）」特價200元；咔啦脆雞6塊、百事可樂2杯的「三人雙十爽吃雞（優惠代碼40622）」特價300元。

關鍵字： 美食優惠 麥當勞 拿坡里

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