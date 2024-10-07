9天年假全民瘋出國！業者：長程線出團量暴增2倍　線上旅展開搶

▲線上旅展特選美西行程，優惠68折，每人只要54,999元起。（圖／雄獅旅遊提供）



記者彭懷玉／台北報導

2025年的春節假期長達9天，民眾比往年更早規劃出國行程。就有旅行業者表示，長程線出團量較去年同期，預估成長超過2倍以上。據訂單發現，深度探索古文明更讓人嚮往，其中尼泊爾文化洗禮成長超過1倍。

▲尼泊爾。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊表示，據觀察，春節寒假產品買氣熱烈，春節檔期訂單進單較早，尤其長程線從今年6月就開始出現高峰，比去年還要早一個月左右，預估成長超過2倍以上，且「生態體驗」、「古文明探索」等旅遊團報名人數顯著增加，如埃及、摩洛哥等非洲地區的深度探索，較疫情前同期增約2成、尼泊爾文化洗禮也成長超過1倍。

▲摩洛哥。（圖／雄獅旅遊提供）



雄獅旅遊指出，在春節檔期產品團費部分，少數產品進行微幅調整，亞非線與去年同期相比，平均漲幅約1成；歐洲線與去年持平；日本線漲幅不到1成；韓國線則調降近1成5。

▲「韓國賞楓團」免萬元。（圖／雄獅旅遊提供）



對此，在全台最大ITF實體旅展開展前，雄獅旅遊ITF線上旅展即日起到11月4日開跑，如「韓國賞楓團」免萬元、「馬來西亞5日」17,999元起、「黃金海岸遨遊6日」39,999元、「土耳其8日」全程五星免5萬，「美西7日」5萬5有找等優惠。

▲雄獅ITF線上旅展推出搶購活動，乘北海道破冰船3萬有找。（圖／雄獅旅遊提供）



不只如此，還有「天天領折扣碼」、「周周搶購」等好康活動，「周周搶購於每周二上午10點開放搶購人氣商品，包含「韓國釜山5日」9,999元起、「北海道破冰船6日」打6折每人29,900元起；日本機票5,999元起及環球影城門票買一送一等。

▲東南「2024ITF線上旅展」於明（8日）至11月4日登場，囊括冬季滑雪、聖誕跨年到賞櫻之旅。（圖／東南旅遊提供）



另外，東南旅遊「2024ITF線上旅展」將於明（8日）至11月4日登場，囊括冬季滑雪、泡湯、聖誕跨年，到明年春節、寒假、賞櫻之旅。其中，國內旅遊一口價299元的快閃特賣，國外部分，韓國首爾賞雪、釜山濱列車、濟州島探訪海女村，五日團旅最低8,888元起；「日本北陸」搭星宇航空，入住五星飯店，造訪雪白童話合掌村，旅展價34,900元起；「精選東京星野」保證入住6月新開幕「星野1955飯店」2晚，免費接送巴士前往東京迪士尼玩整天，和牛帝王蟹吃到飽，旅展特惠4萬有找。