盤點5家插旗台灣的日本名店！鳥貴族、米其林拉麵台北吃得到

▲台灣鳥貴族菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

今年來多家日本知名餐飲品牌紛紛登台，包括京都人氣飯丸店「京都御握丸」、平價串燒居酒屋「鳥貴族」，以及曾經得到東京米其林推薦的拉麵店「銀座篝」，讓民眾不用出國就能品嚐正宗的日本美食，以下為5家日本名店在台首家分店相關資訊。

▲「海老炸蝦天婦羅」飯丸。（圖／記者黃士原攝）

京都御握丸

日本京都人氣名店「京都御握丸ONIMARU」今年6月登台，海外首店插旗台北中山區。店裡飯丸每日新鮮現做，提供超過20多種口味，種類可分為烤御握丸、經典三角飯丸以及什錦飯丸（無海苔）3大類，價格55元至155元。其中經典口味有「海老炸蝦天婦羅」、「炙燒豬肉玉子燒」、「炙燒紫蘇味噌鯖魚」，以及每日限量提供的「炙燒鰻魚佐生七味山椒」。

京都御握丸在日本已有11家分店，位於京都四条的河原町總店更是排隊名店，單店單月可賣出超過7萬5千顆飯丸。店家堅持使用日本廣島的優質米「越寶玉」、沖繩的海鹽、百年歷史的「小淺雅瑪珂」海苔，台灣分店同樣使用日本直送的米、海鹽、海苔。

京都御握丸onimaru

地址：台北市中山區長春路172號1樓

電話：0963-803-651

▲貴族燒雞腿串（醬燒口味）。（圖／記者黃士原攝）

鳥貴族

鳥貴族是日本知名平價串燒居酒屋，菜單選擇超豐富，從串燒、小菜、炸物、飯類與飲品都有，而台灣首店已在9月20日正式開幕，菜單全品項均一價100元。其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

除了串燒，餐廳同步提供特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸，青椒鑲肉等。其中釜飯現點現做，直接在桌上點火炊飯，製作需要30分鐘。鳥貴族表示，未來會再陸續開發季節限定菜單，引進日本地方料理，結合台灣特色食材。

鳥貴族

地址：台北市中山區南京西路12號5F

電話：02-2581-5986

▲日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛」插旗台灣。（圖／業者提供）

抱きしめ鯛

位於日本大阪的「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」2018年創立，主廚曾在米其林星級餐廳磨練，14年法式料理經驗也展現在拉麵中，招牌鯛担麵湯底使用愛媛縣宇和島的真鯛魚，以小火慢煮10小時製作成濃縮魚湯。今年9月插旗台灣，第一家分店落腳台北市延吉街，目前試營運中，10月8日正式開幕。

鯛担麵（湯）碗裡除了季節蔬菜、魚子醬、低溫烹調叉燒、鯛魚刺身等豐富配料，還把擔擔麵中常用的芝麻，打成像泡沫般的細膩口感，使鯛魚濃郁的鮮味更加突出。同時使用辣味肉臊、5種香料與3種辣椒、經典法式醬汁來增添風味。

抱きしめ鯛

地址：台北市大安區延吉街108號

電話：02-2771-5921

▲銀座篝台北店6月開幕。（圖／取自銀座篝臉書）

銀座篝

曾經得到東京米其林推薦的人氣拉麵店「銀座篝」，在6月重新登台，開店地點落腳台北市中山區，雞白湯拉麵系列共有8種口味，價格360元起至480元，而煮干拉麵系列有2款，價格260元至330元；乾拌Soba有2款，售價270元至340元。

店家強調，在台灣提供的雞白湯，與日本銀座篝完全相同，沒有進行稀釋與調配，湯頭在急速冷凍後再進口台灣，就是為了讓大家能體驗到本店原味。店家也提到，由於雞白湯是使用鹿兒島縣的赤雞100%萃取，所以成本會高於其他拉麵店，也請消費者理解與體諒。

銀座篝

地址：台北市中山區中山北路二段115巷3弄6號

▲日本福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」首度登台。（圖／NO COFFEE提供）

NO COFFEE

繼上海、廣州、首爾後，日本福岡潮流咖啡「NO COFFEE」9月底登台，首店插旗台北市中山區，店裝延續經典黑白色系搭配工業風，同時打造半戶外區座位，以灰白色系矮櫃搭配黑色矮桌，一旁放上植栽等佈景，買完咖啡後可以休息打個卡。

咖啡飲品除了基本的美式咖啡、咖啡拿鐵，還有「熱黑咖啡拿鐵」和台灣限定的「梅子沙瓦美式咖啡」，而咖啡系列提供2種咖啡豆選擇，包括帶有花果香的中焙福岡綜合豆，以及喝得到發酵香氣的中深焙東京綜合豆。另有不含有咖啡的芝麻、抹茶、巧克力拿鐵可選擇。

地址：台北市中山區南京西路15號一樓

電話：02-2541-0068