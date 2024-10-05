好丘X立頓「醇奶焙茶貝果」新上市！買還送瓶裝立頓茶歐蕾

▲「好丘X立頓」推出全新聯名「醇奶焙茶貝果」。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」攜手茶品牌「Lipton立頓」聯手推出全新「醇奶焙茶貝果」，帶有焙茶香的貝果搭配乳酪白巧克力餡，打造清爽又不膩口的滋味，即日起於全門市限時開賣，上市期間凡購買2顆聯名貝果還可獲得立頓茶歐蕾系列1瓶，送完為止。

▲焙茶貝果搭配奶油乳酪結合白巧克力的內餡香氣十足。

「好丘X立頓」聯名「醇奶焙茶貝果」新上市，特意以立頓焙茶歐蕾嚴選鹿兒島焙茶粉揉入貝果麵團中，搭配濃郁奶油乳酪結合白巧克力的綿密內餡，口感清爽又帶有些許焙茶香，即日起至12月31日限時開賣。

歡慶新品上市，至12月31日前凡於門市購買醇奶焙茶貝果2顆，即可獲得立頓茶歐蕾系列1瓶（口味隨機），每月限量3000份。

▲beard papa’s10月推出全新濃郁系「榛果可可泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

另，甜點控也不能放過beard papa’s10月推出的全新濃郁系「榛果可可泡芙」，選用來自義大利「nutella能多益」的榛果可可醬結合經典卡士達，製成香濃「榛果可可卡士達內餡」，濃郁堅果香搭配醇厚可可，打造甜而不膩的滑順口感，每顆售價80元起。

▲「皇家奶茶泡芙」強勢回歸。

加碼吃人氣升級回歸「皇家奶茶泡芙」，精選優質紅茶結合經典卡士達、鮮奶油製成「皇家奶茶卡士達」內餡，口感綿滑輕盈，濃醇奶茶香氣十足，限指定門市販售，每顆售價80元起。

▲黑法式甜圈派皮回歸。

10月還有2款限定派皮，包括回歸「黑法式甜圈」，起源於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，研發出獨特黑色外皮，烘烤後帶有淡淡巧克力香氣，口感蓬鬆扎實，彷彿在吃鬆餅一樣，售價75元起。

以及濃郁升級的「焦糖榛果耶克」，在日式泡芙派皮上交織香醇巧克力醬，再撒上焦糖榛果碎粒，帶有焦糖香的榛果碎粒更添香氣，售價皆為75元起，限於指定門市販售。