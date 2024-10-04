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鶴茶樓最新「紅鶴大吉嶺系列」開賣！今天限時第2杯半價喝

▲▼鶴茶樓推出秋季最新「紅鶴大吉嶺」系列 。（圖／鶴茶樓提供

▲鶴茶樓推出秋季最新「紅鶴大吉嶺」系列 。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

茶飲品牌「鶴茶樓 Hechaloutea」秋季最新「紅鶴大吉嶺」系列來了，選用帶有熟果香的大吉嶺紅茶作為茶底，一共推出3款限定飲品，即日起於全門市開喝，還可享限時1天任選第2杯半價優惠。

▲▼鶴茶樓推出秋季最新「紅鶴大吉嶺」系列 。（圖／鶴茶樓提供）

▲3款飲品皆是選用大吉嶺紅茶茶底。

鶴茶樓推出全新「紅鶴大吉嶺」系列，有茶感輕盈回甘的「紅鶴大吉嶺」，茶湯清透金黃，入口先是帶有濃郁熟果香氣，尾韻則喝得到些許花香，層次豐富，中杯售價40元、大杯45元。

加碼喝2款以「紅鶴大吉嶺」為基底推出的水果茶特調，「紅蘋大吉嶺」結合新鮮蘋果、「紅柚大吉嶺」則搭配酸甜柚子，中杯售價55元、大杯65元，以上3款飲品即日起於全門市上市。

為歡慶新品開賣，今（4）日限時1天可享「紅鶴大吉嶺」、「紅蘋大吉嶺」、「紅柚大吉嶺」任選第2杯半價，每人限購2組，以價低者半價。

▲▼麻古茶坊推「蕎麥綠寶石」。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊推出無咖啡因茶飲「蕎麥綠寶石」。（圖／麻古茶坊提供，下同）

另外，麻古茶坊近日則推出全新無咖啡因飲品「蕎麥綠寶石」，嚴選經過慢火炒焙的天然蕎麥，散發淡雅焦糖甜香，再加入南非國寶綠茶以黃金比例調製而成，打造清新穀物香與溫潤口感，並以獨特冰鎮技術完整保留茶湯風味，售價40元起，咀嚼控則推薦搭配波霸、波波、波波條等微甜配料。

▲▼麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」「葡萄果粒波波」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲「芝芝葡萄果粒」「葡萄果粒波波」同步回歸。

人氣經典芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波同步回歸，「芝芝葡萄果粒」是巨峰葡萄冰沙搭配滑順綠茶凍、巨量葡萄果肉，最後淋上紐西蘭起司與喜馬拉雅山玫瑰鹽製成的厚實芝芝奶霜，口感超豐富；「葡萄果粒波波」則同樣選用巨峰葡萄冰沙作為基底，層層堆疊綠茶凍、爽脆波波及葡萄果肉。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 鶴茶樓 麻古茶坊

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