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11家樂園國慶優惠一次看！10月壽星免費玩　身分證中3碼門票99元

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

雙十國慶即將到來，北中南超夯遊樂園紛紛推出優惠好康，像是10月壽星可以免費玩小叮噹科學主題樂園，而身分證對中「8、1、5」，劍湖山世界門票只要99元。以下為11家樂園優惠。

小叮噹科學主題樂園

今年10月10日至10月13日活動期間，10月壽星出示身分證可享免費入園。如果不是10月壽星也沒關係，民眾在現場購票可享買1送1，也就是1人花760元買票，另一人則免費。另外，憑當日任一大眾運輸購票證明，也可購買優惠門票一張350元。

遠雄海洋公園

10月壽星只要憑身分證明文件，當月可享免費入園優惠。（12歲以下壽星，需有大人陪同方可入園）。

▲10月1日至10月31日，當月壽星本人購買門票，水陸擇一可享優惠價650元。（圖／台中麗寶樂園提供）

麗寶樂園

10月1日至10月31日，當月壽星本人購買門票，水陸擇一可享優惠價650元（原價899元），再加贈100元餐商抵用券1張，同行親友購買門票可享優惠價799元（原價899元），最多可購買2人。天空之夢摩天輪當月壽星本人150元（原價350元），同行親友優惠價250元（原價350元）。

野柳海洋世界

野柳海洋世界為歡慶雙十國慶，10月舉辦妞妞生日趴「小壽星一票玩到底」活動，門票加餐飲50元滿額抵用券，優惠價650元（原價709元）。另外，10月1日至10月31日還有海洋萬聖趴「創意變裝競賽」，以海洋相關的萬聖節裝扮至海洋世界遊玩，可獲得海洋萬聖節紀念卡片。

東勢林場遊樂園

東勢林場遊樂園推出雙十門票優惠，只要在10月10日至10月13日國慶期間來訪，身分證後2碼尾數相加為10者（如19、28、37、46、55），本人享免門票優惠，同車每人也可以160元優惠門票入場。另外，10月1日至10月31日期間，遊客憑僑胞卡入園，本人享125元優惠門票，同車每人可享160元優惠門票入場。

▲劍湖山世界推出身分證優惠。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界

遊客在10月10日至10月13日國慶期間來訪，只要身分證字號對中「8、1、5」任1碼，門票只要499元（原價999元），對中2碼399元，對中3碼門票只要99元（號碼不重覆計算）。另外 ，即日起至11月3日每逢周五、六、日，則有萬聖節活動「陌日丑8怪」，以搞怪裝扮入園只要299元，相當於打3折。

柳營尖山埤渡假村

柳營尖山埤渡假村10月舉辦「萬聖同歡 百鬼大遊行」活動，在10月1日至10月31日期間，12歲以下兒童裝扮萬聖造型入園免門票，同行者3名也可享100元入園優惠。另外搭乘新營客運至柳營尖山埤渡假村，享兒童票價100元入園（原價150元），相當於67折。

九九峰動物樂園

九九峰動物樂園歡慶雙十國慶，不須任何條件，只要10月份來玩，原價560元的成人票只要460元，原價360元的學生票優惠價280元，而原價280元的博愛票也有200元的優惠價。

▲10月10日至10月13日雙胞胎出示身分證件，即可享入園雙人1010元。（圖／六福村提供）

六福村主題遊樂園

10月10日至10月13日雙胞胎出示身分證件，即可享入園雙人1010元，不是雙胞胎的民眾也有雙人優惠，現場購買成人1199元牌價票，第2人加購價只要100元。

雲仙樂園

雙十國慶來雲仙享優惠，纜車全票優惠價230元纜車票含入園（原價300/人）。

九族文化村

10月10日國慶當天來九族文化村遊玩，入園門票特價780元（原價980元）。所有入園票種贈送日月潭纜車當日免費搭乘。如果搭乘「台灣好行」來九族，凡刷悠遊卡、一卡通、愛金卡車資只要半價。

關鍵字： 旅遊優惠 國慶優惠 主題樂園

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