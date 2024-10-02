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中部最受矚目2飯店！台中勤美洲際11月就能住　漢來日月行館試營

▲台中勤美洲際酒店。（圖／飯店提供）

▲台中勤美洲際酒店最快11月就能入住。（圖／飯店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

下半年中台灣最受矚目的2間新開幕飯店，就是台中勤美洲際酒店與南投漢來日月行館，根據官網指出，台中勤美洲際現在提前11月就能住，而漢來日月行館則預計11月試營運。

台中勤美洲際酒店由勤美集團引進，是中台灣首間、全台第二間洲際酒店。全館共擁有206間品牌經典的風格客房，客房坪數約12坪至28坪左右，同時規劃有4間餐廳、1間酒吧，以及戶外游池、24小時健身中心及洲際行政俱樂部等設施。

▲▼▲台中勤美洲際酒店。（圖／翻攝自IHG官網）

▲台中勤美洲際酒店客房示意圖。（圖／翻攝自IHG官網）

業者於今年7月開放明年元旦起的訂房，但勤美集團近日悄悄更新，從10月起開放11月訂房，讓旅客最快11月1日起就能實際入住，感受酒店提供的精緻細膩服務。

▲「漢來日月行館」將在今年第3季開幕。（3D模擬圖／漢來飯店事業群提供）

▲▼「漢來日月行館」將在今年第4季開幕。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲「漢來日月行館」將在今年第3季開幕。（3D模擬圖／漢來飯店事業群提供）

而位於日月潭的漢來日月行館同樣是備受矚目的頂級飯店，最新消息指出，將於11月試營運。飯店座落日月潭涵碧半島制高點，原址乃是蔣公最著名的下榻住所，周遭環繞270度日月雙潭湖光水色。

全館共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，房型自15坪至108坪都有，全數採用包括Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED及Nespresso Vertuo膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。

此外，每間客房全數配備專屬陽台與溫泉池，不用踏出房門就能獨享日月潭的日夜晨昏景色，體驗漢來日月行館獨有、採自深度1600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉。

關鍵字： 台中旅遊 南投旅遊 星級飯店 飯店旅館 台中勤美洲際酒店 漢來日月行館

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