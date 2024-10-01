肉的長谷川明天插旗新竹巨城　和牛漢堡排特價499元「現省200」

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」插旗新竹。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自日本的人氣漢堡排「肉的長谷川」，9月初才在新莊宏匯廣場開出第4家店，今日宣布進駐新竹，位於遠東巨城購物中心美食街的5號店明天（2日）開幕，日本和牛漢堡排套餐連3天特價499元（原價699元）。

來自日本的漢堡排名店肉的長谷川，主打每日新鮮現做肉排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿。

▲肉的長谷川攜手胡同燒肉推出和牛雙饗漢堡排套餐。（圖／業者提供）

肉的長谷川今日宣布，5號店明天進駐遠東巨城購物中心美食街。慶祝開幕，10月2日至10月4日，日本和牛漢堡排套餐特價499元（原價699元，現省200元），而且漢堡排重量從180克直接升級到270克，每日限量50份。

此外，肉的長谷川攜手胡同燒肉聯名推出「和牛雙饗漢堡排套餐」，可一次品嚐經典A5和牛漢堡排及奢華松露和牛漢堡排，即日起全台門市同步供應，原價599元，特價499元，數量有限，每日售完為止。

▲日本二層泡系雞白湯拉麵海外首店插旗高雄。（圖／取自漢神巨蛋官網）

另外，2021年開業的「神宮寺」是日本名古屋人氣拉麵店，以醬油沾麵、拉麵獲得好口碑，由於限定菜單「雞白湯拉麵」廣受歡迎，因此在今年7月創立新品牌「二層泡雞白湯神宮寺」，而且開幕不久就獲得究極拉麵大賞。

日前高雄漢神巨蛋宣布引進二層泡雞白湯神宮寺，這也是海外直營首店，預計10月11日正式開幕。根據漢神巨蛋官網上的介紹，該品牌主打在雞白湯底加上濃郁泡沫，形成雙層湯頭；使用小麥粉混合烘焙過的小麥麩皮，製作出香氣濃郁的麵條；叉燒肉以低溫慢慢烹調，保留了濕潤的口感與香氣。