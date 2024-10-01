ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

肉的長谷川明天插旗新竹巨城　和牛漢堡排特價499元「現省200」

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」4/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」插旗新竹。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自日本的人氣漢堡排「肉的長谷川」，9月初才在新莊宏匯廣場開出第4家店，今日宣布進駐新竹，位於遠東巨城購物中心美食街的5號店明天（2日）開幕，日本和牛漢堡排套餐連3天特價499元（原價699元）。

來自日本的漢堡排名店肉的長谷川，主打每日新鮮現做肉排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿。

▲肉的長谷川攜手胡同燒肉推出和牛雙饗漢堡排套餐。（圖／業者提供）

▲肉的長谷川攜手胡同燒肉推出和牛雙饗漢堡排套餐。（圖／業者提供）

肉的長谷川今日宣布，5號店明天進駐遠東巨城購物中心美食街。慶祝開幕，10月2日至10月4日，日本和牛漢堡排套餐特價499元（原價699元，現省200元），而且漢堡排重量從180克直接升級到270克，每日限量50份。

此外，肉的長谷川攜手胡同燒肉聯名推出「和牛雙饗漢堡排套餐」，可一次品嚐經典A5和牛漢堡排及奢華松露和牛漢堡排，即日起全台門市同步供應，原價599元，特價499元，數量有限，每日售完為止。

▲日本二層泡系雞白湯拉麵海外首店插旗高雄。（圖／取自漢神巨蛋官網）

另外，2021年開業的「神宮寺」是日本名古屋人氣拉麵店，以醬油沾麵、拉麵獲得好口碑，由於限定菜單「雞白湯拉麵」廣受歡迎，因此在今年7月創立新品牌「二層泡雞白湯神宮寺」，而且開幕不久就獲得究極拉麵大賞。

日前高雄漢神巨蛋宣布引進二層泡雞白湯神宮寺，這也是海外直營首店，預計10月11日正式開幕。根據漢神巨蛋官網上的介紹，該品牌主打在雞白湯底加上濃郁泡沫，形成雙層湯頭；使用小麥粉混合烘焙過的小麥麩皮，製作出香氣濃郁的麵條；叉燒肉以低溫慢慢烹調，保留了濕潤的口感與香氣。

關鍵字： 美食雲 肉的長谷川 漢堡排

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

推薦閱讀

漢堡王最新「超殺優惠券」出爐！

漢堡王最新「超殺優惠券」出爐！

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

肉的長谷川明天插旗新竹巨城

肉的長谷川明天插旗新竹巨城

超萌「巷仔貓」10月起現身台南5景點

超萌「巷仔貓」10月起現身台南5景點

開箱／北海道大學必吃冰淇淋！

開箱／北海道大學必吃冰淇淋！

桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

爭鮮推10款JOGUMAN聯名商品

爭鮮推10款JOGUMAN聯名商品

北市國聯飯店新改裝！房內賞101煙火

北市國聯飯店新改裝！房內賞101煙火

今開搶！達美9折　樂桃推機票周遊券

今開搶！達美9折　樂桃推機票周遊券

少走40分！搭60元專車到草嶺古道賞芒

少走40分！搭60元專車到草嶺古道賞芒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本免稅改制最新3大重點

明開搶！住全台6間長榮酒店3399起

清心咖波造型瓶、保溫杯新登場

無印良品最新民宿10月千葉開幕

開箱／台南關子嶺最新溫泉飯店

頭城秘境湛藍海景下大嗑霸王米粉湯！

高雄隱藏名店！1000cc綠豆湯只賣40元

日月潭最高星空酒吧　270度看湖景

日本航空10月起全艙等提供免費WiFi

10月限定吃爆餡榛果可可、皇家奶茶泡芙

熱門行程

最新新聞更多

漢堡王最新「超殺優惠券」出爐！

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

肉的長谷川明天插旗新竹巨城

超萌「巷仔貓」10月起現身台南5景點

開箱／北海道大學必吃冰淇淋！

桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

爭鮮推10款JOGUMAN聯名商品

北市國聯飯店新改裝！房內賞101煙火

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366