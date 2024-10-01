神的後花園！喀納斯3景點直擊　月亮灣變色湖水、觀魚台尋水怪

▲喀納斯景區位於新疆維吾爾自治區布爾津縣內的深山中，沿途風光引人入勝。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新疆報導

兩岸蜿蜒山脈夾著河流，因湖高低落差、光線反射流淌出夢幻色澤，像是牛奶打翻進翠綠、湛藍的湖泊，調製出只有大自然調得出的色調，這裡不是歐美或紐澳，而是在新疆喀納斯湖，被稱作「神的後花園」、「遺落人間的仙境」毫不過譽。走1068階登上觀魚台，是眺望傳說中湖怪「大紅魚」的絕佳視角。

▲▼兩岸蜿蜒山脈夾著河流，因湖高低落差、光線反射流淌出夢幻色澤，像是牛奶打翻進翠綠、湛藍的湖泊，調製出只有大自然調得出的色調。（圖／記者彭懷玉攝）



喀納斯景區位於新疆維吾爾自治區阿爾泰山中段、布爾津縣內的深山中，喀納斯是蒙古語「美麗而神秘的湖」之意，分別以「臥龍灣」、「月亮灣」、「觀魚台」等景點享譽盛名，山光水色夢幻得無以復加，又被稱為東方瑞士，是為中國國家5A級旅遊區。布爾津縣官方單位透露，喀納斯景區一天約達4萬名遊客，旺季最多時可達4.8萬人來訪。

▲喀納斯變換顏色的湖水，看得旅客如癡如醉。（圖／記者彭懷玉攝）



新疆喀納斯湖以變換顏色的湖水、神秘的湖怪傳說，以及絢麗的自然風光，看得旅客如癡如醉。若只有半天時間，推薦以下介紹三處必遊勝地，供讀者參考。

▲因喀納斯湖在此長期側蝕沖刷而形成曲折的河灣，俯瞰猶如一條蛟龍盤踞駐足，而名臥龍灣。（圖／記者彭懷玉攝）



臥龍灣

當地人稱「卡贊湖」，即為鍋底湖之意，因喀納斯湖在此長期側蝕沖刷而形成曲折的河灣，長800公尺、寬450公尺，俯瞰猶如一條蛟龍盤踞駐足，而名臥龍灣。夏天時，旅客能在河谷茂密的森林中避暑、賞景，或在小湖中泛舟，享受愜意時光。

▲月亮灣蔚為喀納斯標誌，河道夾雜於東西兩山之間，沿著山勢蜿蜒出新月形狀。（圖／記者彭懷玉攝）



月亮灣

喀納斯知名三灣之一，蔚為喀納斯標誌，河道夾雜於東西兩山之間，沿著山勢蜿蜒出新月形狀，愈往裡走無樹木遮擋，角度愈好，因湖底高低差及光線影響，季節不同也會變幻出各種色彩，一片湖面有翠綠、湛藍色調。特別在秋季時，茂密的雲杉、冷杉變色，倒映湖面，形成如詩如畫的夢幻景致，令無數旅人神往，也是攝影愛好者一生必拍之地。

▲▼推薦要登1068階或騎馬上到觀魚台，眺望喀納斯湖四分之三的湖面風光。（圖／記者彭懷玉攝）



觀魚台

想更深入走進神的後花園，推薦要登1068階或騎馬上到觀魚台，眺望喀納斯湖四分之三的湖面風光。位於阿爾泰山脈中的喀納斯湖，平均水深120公尺、最深處達到188公尺，為中國深水湖之一。趣味的是，據傳有身長10公尺的「大紅魚」湖怪出沒，有科學家推測是大型淡水食肉魚類哲羅鮭，而觀魚台距湖面差670多公尺，是觀察喀納斯湖水怪的絕佳位置。

▲觀魚台距湖面差670多公尺，是觀察喀納斯湖水怪、眺望周遭風光的絕佳位置。（圖／記者彭懷玉攝）



同時，湖的四周盡是層層疊疊山峰，部分山頭已覆蓋上初雪，還能看見阿爾泰山的最高峰友誼峰。無論是天空澄澈、雲霧繚繞，抑或是夕陽晚霞，均呈現出令人屏息的景象，形成烙印心田的風情畫。若時間較為寬裕，建議可在景區住一晚，隔日一早領略神仙灣的晨霧美景。

▲▼前往喀納斯景區沿途風光絕美，因已入秋，樹木揮灑上各種顏色；途中休息站意外遇見迷途羔羊。（圖／記者彭懷玉攝）

