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開箱台南關子嶺富野溫泉會館　房內獨享全台唯一泥漿溫泉看山景

▲▼台南關子嶺富野溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲今年新開幕的台南關子嶺富野溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南又有新飯店開幕！位於關子嶺溫泉區的「關子嶺富野溫泉會館」於今年4月開幕，富野集團接手後進行內部改裝，讓旅客在房內就能泡泥漿溫泉，欣賞山林美景。

▲▼台南關子嶺富野溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲和室房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南關子嶺富野溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雙床房。（圖／記者蔡玟君攝）

關子嶺富野溫泉會館前身為統茂溫泉會館，今年由富野集團取得經營權後更名，並進行館內改裝。79間客房主要分為3種房型，分別為雙床房、湯屋雙床房與和室房，平均坪數12坪。

▲▼台南關子嶺富野溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼湯屋雙床房在房內就能泡泥漿溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南關子嶺富野溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

其中湯屋雙床房在房內就設有私人溫泉池，打開水龍頭就能泡泥漿溫泉；和室房則有寬敞活動空間，適合攜帶小朋友的家庭客入住。

▲▼台南關子嶺富野溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼湯泉苑大眾泡湯設施。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南關子嶺富野溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南關子嶺富野溫泉會館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有泥漿溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

公共設施方面，最受旅客喜愛的就是湯泉苑泡湯設施，不僅有泥漿溫泉可泡，還有薰衣草、玫瑰等香氣的精油池與適合小朋友玩的戲水池；為了方便旅客，也設有洗衣設備。

▲▼台南關子嶺溫泉美食節，關子嶺溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南關子嶺溫泉美食節正舉行中。（圖／記者蔡玟君攝）

而從即日起至10月20日為止，一年一度的關子嶺美食溫泉節已經開跑，旅客除了來此享受全台唯一泥漿溫泉外，沿著關子嶺山路還設有6大夜間光影作品，如橋樑的燈飾、巷子內穿著浴衣的可愛人偶、鳥居長廊等，在傍晚5點30分至晚上9點30分點燈，並可走訪木材故事館、大嗑甕仔雞。

▲▼台南關子嶺溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲關子嶺溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，10月19、20日還有主題周，填寫問卷即可獲得限量文創商品「文青杜邦袋托特包」；今年活動也特別與《Pokémon GO》合作，活動期間於16家合作店家消費，消費滿額即可憑發票或收據於開幕周在嶺頂公園服務台、主題活動周在大成殿廣場服務台，兌換限量《Pokémon GO》遊戲禮物卡。

關鍵字： 台南旅遊 泡湯旅遊 飯店旅館 度假旅館 關子嶺 關子嶺溫泉 關子嶺富野溫泉會館

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