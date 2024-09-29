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排骨酥、龍蝦沙拉端上桌　北投晶泉丰旅中餐廳還吃得到雞仔豬肚鱉

▲▼晶泉丰旅中餐廳泉源閣。（圖／晶華提供）

▲泉源閣的菜單上除了北投酒家菜、台式熱炒料理，還有辦桌手路菜。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

籌建超過3年的北投「晶泉丰旅」正在試營運，館內主攻辦桌菜「泉源閣」中餐廳也同步迎賓，菜單上除了北投酒家菜「排骨酥」、台式熱炒料理「椒鹽蚵仔酥」、「塔香三杯雞」之外，還有做法繁雜的「雞仔豬肚鱉」，以及總重達7公斤的「晶海派剉冰」。

▲排骨酥、龍蝦沙拉端上桌　晶泉丰旅中餐廳還吃得到雞仔豬肚鱉。（圖／晶華提供）

▲泉源閣的「龍宮鮮味齊迎賓」使用整尾龍蝦。（圖／晶華提供）

泉源閣位於北投晶泉丰旅3樓，重塑「辦桌」澎派豪邁的飲食文化，台北晶華酒店中餐行政主廚蔡少華及泉源閣主廚陳仕庭以「澎湃」為主軸，像是「漁港直送海鮮船」這道菜，使用傳統船形容器，上面滿佈每日從台東成功漁港新鮮直送的各式漁獲，搭配海膽、北海道生食級干貝。冷盤「龍宮鮮味齊迎賓」用了整尾龍蝦來做沙拉，搭配傳統台灣手路菜「黃金蟳丸」以及「五味醬軟絲」。

▲排骨酥、龍蝦沙拉端上桌　晶泉丰旅中餐廳還吃得到雞仔豬肚鱉。（圖／晶華提供）

▲「吮指排骨酥、手工炸雞捲」雙拼菜色。（圖／晶華提供）

▲排骨酥、龍蝦沙拉端上桌　晶泉丰旅中餐廳還吃得到雞仔豬肚鱉。（圖／晶華提供）

▲泉源閣也提供多道熱炒料理。（圖／晶華提供）

提到北投就想到酒家菜，其中以「排骨酥」廣為人知，主廚將排骨酥與雞捲做成雙拼，端出「吮指排骨酥、手工炸雞捲」，兩款台式經典炸物都滿載著北投的美食記憶。餐廳也供應多道台式熱炒料理，包括重口味的「椒鹽蚵仔酥」、「塔香三杯雞」及「松坂糯米椒」。

▲排骨酥、龍蝦沙拉端上桌　晶泉丰旅中餐廳還吃得到雞仔豬肚鱉。（圖／晶華提供）

▲做法繁雜又費工的辦桌經典菜「雞仔豬肚鱉」。（圖／晶華提供）

此外，做法繁雜又費工的辦桌經典菜「雞仔豬肚鱉」，在泉源閣也吃得到。陳仕庭先將食材洗淨，去除鱉的內臟、雞隻肚內的脂肪，以及豬肚內層多餘的油脂，接著要把剁塊的鱉肉調味塞入雞身，再把雞身塞入豬肚進行連環套，接著放進以多款藥材熬成的高湯來燉煮。

泉源閣連用餐收尾的甜品也要很「澎湃」，晶海派剉冰直徑60公分、總重達7公斤，選用超過15種的在地鮮果及特色甜品，上桌氣勢十足。

▲國聯大飯店北馥樓重新開幕，台北市這6區居民用餐85折。（圖／記者黃士原攝）

另外，國聯大飯店近期斥資3億元完成第一階段裝修，積極搶攻大巨蛋餐飲旅宿商機，其中重新開幕的北馥樓中餐廳，除了找來名廚古來文規劃菜單，即日起至10月31日還推出敦親睦鄰優惠，設籍大安、松山、信義、文山、中正、中山等區的居民，用餐即享85折。

▲響油韭黃鱔糊。（圖／記者黃士原攝）

北馥樓中餐廳空間由知名設計師陸希傑再度操刀，強調新與舊、現代與高雅的完美結合，菜單則由上海菜名廚古來文規劃，端出市面上吃不到、幾乎失傳的老上海菜，以及勇奪金牌的冠軍牛肉麵、煙燻梅子鰻等私房菜。

關鍵字： 美食雲 北投晶泉丰旅

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