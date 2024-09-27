廣島賞楓景點懶人包！峽谷搭船看紅葉　還有市區絕美銀杏隧道

▲廣島縣賞楓景點之一「縮景園」。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

賞楓季節即將到來，日本每一個都道府縣都擁有值得誇耀的楓葉美景。本篇就整理出廣島縣9處代表楓紅與銀杏地點，從市區到海港，從歷史古剎到自然峽谷，讓旅客不只能賞楓，還能走進夢幻的金色銀杏大道裡。

1.廣島市 縮景園

廣島市內的縮景園，是廣島藩家老兼茶道大師上田宗箇所創造的大名庭園，風景秀麗，且鄰近廣島車站，旅客可輕鬆抵達，漫步在精心布置的溪谷、橋梁、茶室與涼亭中，眺望被紅葉染紅的日式庭園美景。

▲適合親子一起前往的賞楓景點「廣島縣綠化中心」。

2.廣島市 廣島縣綠化中心

廣島縣綠化中心擁有125公頃大的森林，不僅是當地的賞楓名勝，園內提供複合式遊樂設施、鞦韆、溜滑梯等，玩累了還能到休憩室品嚐廣島名產烏龍麵，是親子秋季旅遊的首選之地。

▲石谷峽是一處長達7公里的溪谷。

3.廣島市 石谷峽

廣島縣指定名勝「石谷峽」，擁有長達7公里的溪谷，可一邊健行，看溪水流經石間、自然生態，還能遊覽從谷底到山頂滿山遍野的楓紅景致。

▲三景園濃縮廣島、村落、瀨戶內海景色。

4.三原市 三景園

鄰接廣島機場的三原市「三景園」是佔地約6公頃的大型日本庭園，園內濃縮了廣島山區、村落，與瀨戶內海的優美景色，不僅有竹林、梅園，還有紅葉遍布的紅葉谷。每年秋季三景園舉辦的「紅葉祭」，今年將於11月1日至24日期間展開，假日還有夜間點燈活動，入夜時分，虛實之間，更顯神秘風情。

▲佛通寺紅葉地毯。

5.三原市 佛通寺

著名的紅葉名所「佛通寺」，自參道入口處，就能望見綿延的紅葉大道，沿途落下的葉片堆滿了參道，鋪出一條延伸至寺廟的紅毯。而途中的「巨蟒橋」是眺望紅葉的絕佳地點。

▲三段峽可以乘舟賞楓。

6.安藝太田町 三段峽

國家特別名勝三段峽，每到這個季節山谷染上整片秋色，還有瀑布沿著山壁傾瀉而下，流進清澈的溪水中，非常詩情畫意。三段峽的最佳紅葉觀賞時期為10月下旬至11月中旬，可以選擇走步道健行賞紅葉，也能選擇搭乘渡舟「黑淵」或是「猿飛」，經由水路穿越紅葉搭起的隧道。

▲金高野山普門閣與紅葉。

7.世羅町 今高野山

位於世羅町的名山「今高野山」是有1200年歷史的佛教聖地，每年11月上旬至中旬，滿山楓樹由綠陸續轉紅，自然形成紅、黃、綠相間的美景，鮮豔奪目，造訪千年古寺，不僅有觀音堂本尊佛像等多件極具歷史價值的重要文化財，看紅葉與古剎同框競美，更能沉浸在空靈寧靜的時光，令人難忘。

▲大野自然觀察之森有心型葉片的「雙花木」。

8.廿日市市 大野自然觀察之森

位於廿日市市的「大野自然觀察之森」中，有一整片廣島縣指定天然紀念物—被視為瀕危物種的雙花木，以心形的葉子聞名，花語為「幸福再敲門」。每到10月下旬愛心形的葉片變紅，格外可愛，因此每到秋天，攝影愛好者們齊聚於此，讓整個森林熱鬧起來。

▲吳市藏本大道能看到一整條銀杏隧道。

9.吳市 銀杏大道

說到吳市可不只有海軍、咖哩和咖啡，漫步在秋天的吳市，沿著市中心藏本大道兩側的紅磚，是成排的銀杏樹，一眼望去宛如金色隧道，浪漫至極。

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