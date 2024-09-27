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廣島賞楓景點懶人包！峽谷搭船看紅葉　還有市區絕美銀杏隧道

▲▼廣島縣賞楓景點縮景園。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲廣島縣賞楓景點之一「縮景園」。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

賞楓季節即將到來，日本每一個都道府縣都擁有值得誇耀的楓葉美景。本篇就整理出廣島縣9處代表楓紅與銀杏地點，從市區到海港，從歷史古剎到自然峽谷，讓旅客不只能賞楓，還能走進夢幻的金色銀杏大道裡。

1.廣島市　縮景園
廣島市內的縮景園，是廣島藩家老兼茶道大師上田宗箇所創造的大名庭園，風景秀麗，且鄰近廣島車站，旅客可輕鬆抵達，漫步在精心布置的溪谷、橋梁、茶室與涼亭中，眺望被紅葉染紅的日式庭園美景。

▲▼廣島縣賞楓景點廣島縣綠化中心。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲適合親子一起前往的賞楓景點「廣島縣綠化中心」。

2.廣島市　廣島縣綠化中心
廣島縣綠化中心擁有125公頃大的森林，不僅是當地的賞楓名勝，園內提供複合式遊樂設施、鞦韆、溜滑梯等，玩累了還能到休憩室品嚐廣島名產烏龍麵，是親子秋季旅遊的首選之地。

▲▼廣島縣賞楓景點石谷峽。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲石谷峽是一處長達7公里的溪谷。

3.廣島市　石谷峽
廣島縣指定名勝「石谷峽」，擁有長達7公里的溪谷，可一邊健行，看溪水流經石間、自然生態，還能遊覽從谷底到山頂滿山遍野的楓紅景致。

▲▼廣島縣賞楓景點三景園。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲三景園濃縮廣島、村落、瀨戶內海景色。

4.三原市　三景園
鄰接廣島機場的三原市「三景園」是佔地約6公頃的大型日本庭園，園內濃縮了廣島山區、村落，與瀨戶內海的優美景色，不僅有竹林、梅園，還有紅葉遍布的紅葉谷。每年秋季三景園舉辦的「紅葉祭」，今年將於11月1日至24日期間展開，假日還有夜間點燈活動，入夜時分，虛實之間，更顯神秘風情。

▲▼廣島縣賞楓景點佛通寺紅葉地毯。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲佛通寺紅葉地毯。

5.三原市　佛通寺
著名的紅葉名所「佛通寺」，自參道入口處，就能望見綿延的紅葉大道，沿途落下的葉片堆滿了參道，鋪出一條延伸至寺廟的紅毯。而途中的「巨蟒橋」是眺望紅葉的絕佳地點。

▲▼廣島縣賞楓景點三段峽。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲三段峽可以乘舟賞楓。

6.安藝太田町　三段峽
國家特別名勝三段峽，每到這個季節山谷染上整片秋色，還有瀑布沿著山壁傾瀉而下，流進清澈的溪水中，非常詩情畫意。三段峽的最佳紅葉觀賞時期為10月下旬至11月中旬，可以選擇走步道健行賞紅葉，也能選擇搭乘渡舟「黑淵」或是「猿飛」，經由水路穿越紅葉搭起的隧道。

▲▼廣島賞楓景點金高野山普門閣與紅葉。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲金高野山普門閣與紅葉。

7.世羅町　今高野山
位於世羅町的名山「今高野山」是有1200年歷史的佛教聖地，每年11月上旬至中旬，滿山楓樹由綠陸續轉紅，自然形成紅、黃、綠相間的美景，鮮豔奪目，造訪千年古寺，不僅有觀音堂本尊佛像等多件極具歷史價值的重要文化財，看紅葉與古剎同框競美，更能沉浸在空靈寧靜的時光，令人難忘。

▲▼廣島賞楓景點大野自然觀察之森。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲大野自然觀察之森有心型葉片的「雙花木」。

8.廿日市市　大野自然觀察之森
位於廿日市市的「大野自然觀察之森」中，有一整片廣島縣指定天然紀念物—被視為瀕危物種的雙花木，以心形的葉子聞名，花語為「幸福再敲門」。每到10月下旬愛心形的葉片變紅，格外可愛，因此每到秋天，攝影愛好者們齊聚於此，讓整個森林熱鬧起來。

▲▼廣島縣銀杏景點吳市藏本大道。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲吳市藏本大道能看到一整條銀杏隧道。

9.吳市　銀杏大道
說到吳市可不只有海軍、咖哩和咖啡，漫步在秋天的吳市，沿著市中心藏本大道兩側的紅磚，是成排的銀杏樹，一眼望去宛如金色隧道，浪漫至極。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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