大苑子「青森蘋果系列」新上市　加碼推系列限時優惠

▲大苑子推出全新青森蘋果系列飲品。（圖／大苑子提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣鮮果手搖飲品牌「大苑子」推出全新水果系「青森蘋果系列」，使用來自日本青森紅玉蘋果汁特調出2款限定飲品，包括清爽蘋果冰茶、消暑蘋果雪沙，即日起於全門市上市；加碼祭出會員限定回饋優惠，有消費滿額送飲品、指定飲品買1送1等。

▲青森蘋果雪沙裡頭還吸得到愛玉凍。

▲青森蘋果冰茶是蘋果汁與錫蘭紅茶的組合。

大苑子最新「青森蘋果系列」即日起於全門市上市，一共推出「青森蘋果雪沙」、「青森蘋果冰茶」2款飲品，皆使用來自日本青森紅玉蘋果汁特調而成，「青森蘋果雪沙」喝得到綿密輕冰沙口感，搭配滑順愛玉凍，酸甜又爽口，大杯售價90元，「青森蘋果冰茶」則是蘋果汁與錫蘭紅茶的組合，大杯售價70元。

大苑子還祭出限時4天APP超級會員計劃，只要加入為會員即可享專屬回饋，9月30日使用大苑子PAY單筆消費滿169元即送文山青茶1杯；10月1日大苑子PAY完成信用卡自動加值可享柚美粒買1送1；10月2日推百年仙草干茶領券即享2杯49元；10月3日大苑子會員轉贈商品券或優惠券即可獲得10元或5元折價券。

▲珍煮丹首度跨界聯名GArmy。（圖／珍煮丹提供，下同）

另外，「珍煮丹」近日找來蔡阿嘎「GArmy」系列跨界合作打造一系列聯名，首推「2024烏龍系列飲品」選用特選雲霧烏龍結合粉嫩水蜜桃製成，有「水蜜桃烏龍（售價75元）」、「蜜桃烏龍奶茶（售價65元起）」，以及黑糖粉粿搭配烏龍奶茶的「粉粿烏龍奶茶」，售價55元起。

輕食部分則推「裝蒜明太子厚片」，外酥內軟的厚片塗滿明太子搭配道地蒜香，售價70元，限於輕食門市販售。以上聯名新品即日起於全門市開賣。

▲3款限量GArmy聯名戰隊T只送不賣。

業者同步推出3款限量GArmy聯名戰隊T-Shirt，是以陸海空作為創意發想，有陸軍綠、海軍藍、空軍白共3色，且只送不賣，只要至珍煮丹門市消費滿百元即送嘎嘎樂1張，滿200送2張，以此類推，最大獎直接把戰隊T穿回家，還有多樣飲品優惠等刮，各店數量有限、送完為止，T-Shirt則採隨機發送。