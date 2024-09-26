美諾集團最新5酒店！曼谷3千有找、住豪華宮殿　加碼2025旅遊趨勢

▲美諾集團來台分享旗下全球酒店拓展計畫與旅遊趨勢。上圖右為全球公共關係和傳播資深總監Mark Alan Thomson。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

看好台灣出國熱潮，全球擁有超過550間酒店與度假村的美諾集團（Minor Hotel）今（26日）來台發表酒店最新拓展訊息，並從旅宿業者視角分享3點最新旅遊趨勢觀察。美諾集團全球公共關係和傳播資深總監Mark Alan Thomson（以下簡稱Mark）認為，酒店已不再只是單純提供旅宿服務，更是提供旅人深度探索在地的重要處所。

美諾集團自泰國起家，是全球第21大酒店集團，旗下共有8個品牌，目前在世界超過57個國家擁有逾550間酒店與度假村，且仍持續擴張版圖，有250間酒店開幕計畫已在準備中。

▲疫後旅遊習慣改變，旅人更想要深度體驗在地。上圖為金三角象營安納塔拉度假酒店最新樹頂用餐設施（圖／美諾集團提供）

Mark觀察，重新恢復出境旅遊後，旅遊習慣大幅改變。首先，旅客想要放慢速度、更放鬆的旅行，且在一地停留時間更長，並喜歡深度且在地化的探索，「體驗當地」成為最重要的行程。

其次，旅客更重視健康、身心靈感受，但並非是傳統定義的健康行為，而是透過旅途中的過程重塑新的生活方式。有鑒於前述2項的旅遊習慣轉變，也帶動酒店角色轉換，Mark指出，酒店因此不再只是單純的旅宿空間，而是成為旅客認識在地的引路人，美諾集團旗下酒店就設有專人負責規劃在地化行程。

▲酒店角色在旅遊習慣改變中，也跟著改變。（圖／取自免費圖庫pixabay）

舉例來說，位於義大利米蘭的「Avani Palazzo Moscova Milan Hotel」，酒店建築是以義大利第一座車站改建而成，現在入住其中，可以參加由專人開著古董車載旅客來場市區半日遊，挖掘旅遊書上沒有寫的景點。

而對美諾集團來說，台灣在酒店亞洲客源中排名前5，尤其在開放邊境後，可觀察到台灣人出國旅遊行為非常熱絡，其中美諾集團旗下最受台灣人喜愛的酒店所在國家第一個是泰國，其次是馬爾地夫，而喜歡冒險的旅人則青睞中東地區的酒店選擇。

▲峇里島烏布安納塔拉度假酒店10月開幕。（圖／美諾集團提供）

業者也公布近期最新酒店開幕亮點：

1.最新「峇里島烏布安納塔拉度假酒店」10月1日開幕

美諾酒店於峇里島烏布的首間酒店「峇里島烏布安納塔拉度假酒店」將於10月1日開幕，酒店共有85間套房和設有私人泳池的別墅，還有15套品牌住宅，每座建築從森林茂密的山丘上交錯地向山澗延伸而下，原生態的叢林隔開喧囂，打造一處隱世之所。

▲金三角象營安納塔拉度假酒店最新樹頂設施可以一次看三國風景。（圖／美諾集團提供）

2.金三角象營安納塔拉度假酒店最新樹頂設施

位在泰國北部繁茂雨林中的「金三角象營安納塔拉度假酒店」，現在打造全新「Canopy樹頂餐飲體驗」，在15層樓高空設置一座巨大開放式鳥巢，旅客能享有360度看金三角景觀，一次看遍緬、泰、寮3國風景，並享受在大自然中用餐。

▲▼近期新開幕的義大利佛羅倫斯加迪宮緹沃麗酒店。（圖／美諾集團提供）

3.義大利16世紀豪華宮殿變身最新「佛羅倫斯加迪宮緹沃麗酒店」

緹沃麗品牌於義大利的最新力作——佛羅倫斯加迪宮緹沃麗酒店（Tivoli Palazzo Gaddi Firenze Hotel），經過幾年的全面更新正式開幕。酒店原址為佛羅倫斯歷史中心的16世紀豪華宮殿，現在則變成擁有86間客房，其中包含8間套房的豪華酒店。

酒店仍保留了文藝復興時期的特色與高貴氣派，如房內壁畫、藝術家作品及各式藝術品，同時坐擁地理優勢之便，步行即可到達城中主要文化景點，包括聖母百花大教堂建築群、米開朗基羅廣場、美第奇教堂和聖洛倫索市場，正式開幕後，豪華房雙人含早餐每晚300歐元起（約新台幣1萬650元起）。

▲▼同樣是近期開幕的曼谷拉差達安凡尼酒店。（圖／美諾集團提供）

4.最新曼谷拉差達安凡尼酒店開幕

集團在曼谷的最新酒店「曼谷拉差達安凡尼酒店（Avani Ratchada Bangkok Hotel）」近期盛大開幕， 該酒店位於曼谷新的中央商務區的核心地帶，擁有402間客房，是商務和休閒旅客的理想下榻之所，現在入住雙人房含早餐3000元有找。

5.世界頂級的醫療健康概念中心：普吉島康體渡假村

美諾酒店集團近期於普吉島安納塔拉拉揚度假村內，為健康愛好者推出了世界頂級的醫療健康概念中心，此豪華中心佔地 1767 平方米，結合了現代醫療技術和泰式皇家傳統治療方式，並由專業醫生和泰國醫藥專家設計為期3至10天的療程，為每個族群量身定制全方位的健康專案，不僅可實現體重和壓力管理、想要健身或抗衰老等項目皆包含其中。