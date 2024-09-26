身分證對中「123」任2碼　送北海道帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

▲身分證中2碼，新馬辣Plus經典麻辣鍋送北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

每月都有優惠活動的馬辣集團，10月規則出爐！只要身分證／健保卡／護照號碼含有「123」任2碼，前往旗下10個品牌用餐，可享有不同優惠，新馬辣Plus、熊一、夯下去送北海道大帆立貝吃到飽，馬辣、新馬辣、涮樂和牛可享九孔鮑魚無限供應。

慶祝熊一燒肉新開公館台大店、西門二店，馬辣集團10月推出「好事成三」活動，不限時段，只要同桌任一人身分證／健保卡號／護照號碼含「123」任2碼（可重複，例如11、22)，提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

馬辣頂級麻辣鍋：超過2位成人消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送九孔鮑魚吃到飽，公館店、西門店送北海道帆立貝吃到飽。



新馬辣經典麻辣鍋：消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送九孔鮑魚吃到飽。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。

涮樂和牛鍋物：消費「午餐699元/晚餐及假日749元」以上餐點，全桌送九孔鮑魚吃到飽。

問鼎‧皇上吉祥：超過3位成人用餐，均消1000元以上，每桌送紐澳Q彈牛舌或手切玫瑰松阪豬1份。

肉之間：每人均消600元以上，每桌送美國CAB安格斯黑牛嫩肩1份。

熊一燒肉：消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。

夯下去和牛燒肉放題：消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。

燒肉ChaCha：每人均消600元以上，每桌送特上牛胸腹肉或精選豚五花1份。

狗一下：超過3位成人用餐，均消700元以上，每桌送廣島炸牡蠣1份。

▲9月底前到「就饗」出示身分證字號，對中1碼就送「醬燒龍膽石斑」1份。（圖／王品提供）

另外，9月到就饗鐵板燒消費2客套餐，身分證字號對中「T、A、I、W、N、5、2、0」任1碼，就送「醬燒龍膽石斑」1份。此外，就饗在暑假開出高雄夢時代店、高雄富民店，並且推出菲力牛排+香酥雞腿排、菲力牛排+法蘭克牛排2款限定套餐，2種時蔬、白飯、湯品與飲料都能無限續加。

▲身分證字號對中1碼，「金咕」送「滋滋牛板腱」或「泡菜煎餅」（2擇1）。（圖／王品提供）

10月31日前，身分證字號對中「K、O、R、E、A、5、2、0」任1碼，到金咕韓式原塊烤肉享用1客多人套餐，就送「滋滋牛板腱」或「泡菜煎餅」（2擇1）。活動期間如果同桌成員穿著韓服，還可享餐點5折優惠，每日限量10名。