牛肉麵買一送一　台北中山區星級飯店優惠10月起連推2個月

▲逸林牛肉麵。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧再推出新口味，把結合臭豆腐、皮蛋與香菜的「奇香球」搭配牛肉麵，同時10月1日起至11月30日祭出牛肉麵全系列買一送一。

以牛肉麵闖出名號的台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，繼臭豆腐、剁椒臭豆腐牛肉麵後，決心「臭出自己的路」，執行主廚王銘嘉和廚藝團隊不斷討論與調整，以既有臭豆腐發想，結合皮蛋和香菜後，混合後並揉捏成球形，裹上麵粉油炸成「奇香球」，外表金黃討喜，剝開後香味讓人驚奇。

▲結合臭豆腐、皮蛋與香菜的「奇香球」。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

▲逸林牛肉麵佐奇香球，出餐時會將奇香球直接浸泡在湯裡，呈現最濕潤飽滿的口感。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

原本只能單點的奇香球，10月1日至11月30日，還與牛肉麵結合一起，出餐時會將奇香球直接浸泡在湯裡，呈現最濕潤飽滿的口感，這款牛肉麵售價620元+10%（奇香球有3顆）。配合新品上市，活動期間同時祭出牛肉麵全系列買一送一（不限口味），內用外帶都適用，贈送品項以低價者計算，並收取原價10％服務費，每日數量有限。

▲剁椒臭豆腐牛肉麵。

此外，酒吧另一款剁椒臭豆腐牛肉麵，曾獲得台北國際牛肉麵節創意組銅獎，王銘嘉指出，醋泡剁椒由新鮮燈籠椒與朝天椒混合後洗淨風乾，加上糯米醋、米酒與調味料浸泡一周，再以手工剁成細末保存，滋味酸香中帶有些微嗆辣。滿滿的剁椒浸泡在臭豆腐牛肉湯頭後，可以感受米醋的酸爽、剁椒的辛辣與花椒的麻韻。

▲身分證對中「3281」4碼，高雄汕頭泉成沙茶火鍋送20盎司大肉盤。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

另外，高雄汕頭泉成沙茶火鍋中山創始店日前推出周年慶優惠，即日起至10月31日的平日時段，內用消費滿2000元，提前一日預約並登錄活動，身分證對中「3、2、8、1」4碼數字，就送20盎司的巨大肉盤（牛肉加豬肉），中3碼也有10盎司肉盤。