日本IG爆紅美拍路線大公開part 2

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

日本IG爆紅美拍路線大公開，這次要為大家推薦日本關東、關西、九州地區怎麼走，才能拍到夢幻美照。

台灣虎航的航線，就是台灣到日本最近的距離，20個航點、28條航線，帶旅客深入玩出日本味。歡慶10週年，優惠票價於10/1開賣，限時5天不等人！

▲關東國營常陸海濱公園，隨季節變換展現不同的景色。

關東地區

日本關東地區，以東京為中心，有繁華城市、也有美麗大自然，台灣虎航關東的航點有東京成田、東京羽田、茨城。旅客可以選擇單點或不同點進出，彈性安排假期。如果是選擇東京、茨城進出，從東京的上野站搭乘JR特急往返茨城的水戶站，也十分方便。

▲關東東京澀谷SHIBUYA SKY是最新東京景點，有360度透明觀景台。

關東之旅魅力無窮！喜歡電影動漫的旅客，一定要拜訪東京華納兄弟哈利波特影城、三鶯之森吉卜力美術館，其他還有澀谷SHIBUYA SKY、東京麻布台teamLab、番薯乾神社、大洗磯前神社、國營常陸海濱公園、袋田瀑布等熱門景點。

值得一提的是，大洗磯前神社其中一個鳥居，矗立於崎嶇的海岸線旁，面向太平洋，此鳥居名為「神磯鳥居」，意指諸神降臨的地方。由於鳥居朝向東方，不僅是欣賞日出的地點，也是拍攝日出的絕佳所在。

▲走進關西高知瑪摩丹美術館，彷彿沉浸在莫內的繪畫世界之中。

關西&四國地區

日本關西地區五光十色的夜生活與歷史風情，深深吸引喜愛和風文化的遊客。台灣虎航於關西&四國的航點有：大阪、岡山、高知，旅客能選擇單點或不同點進出，彈性規劃旅程。

關西&四國地區的旅程，舉例來說：安排大阪、高知進出，交通路線由關西機場搭JR到新大阪站，再搭新幹線到岡山車站，最後搭JR特快到高知車站。

▲關西難波獅子神社，象徵大阪的歷史與文化。

近期熱門的關西景點，有：難波獅子神社、法善寺橫丁、五感旬菓子、阿倍野HARUKAS 300展望台、林源十郎商店、名曲咖啡 時光迴廊、北川村瑪摩丹美術館等，每個地方都值得花時間走走、看看。

建築外型相當吸睛的難波獅子神社，創建於1069年，象徵大阪的歷史與文化，帶來好運、財富和成功。高知「莫內庭園」瑪摩丹美術館，是全球唯一經過莫內基金會認可，可以冠上「莫內庭園」之名的花園，進入園區彷彿沉浸在莫內的繪畫世界之中。

▲九州山口縣角島大橋的迷人風光曾多次登上電視廣告。

九州地區

九州是位於日本西南部的島，為日本本土四島之一，這裡有煙霧裊裊的溫泉、知名的豚骨拉麵，沿著鐵道可以四處尋覓旅人心之所向。台灣虎航於九州的航點有：福岡、佐賀、宮崎，虎迷可依個人喜好與需求，靈活安排單點進出、或雙點進出行程。

行程如果從安排福岡、佐賀進出，交通路線可由福岡機場經西九州幹線到福岡博多站，再搭JR特急到佐賀站。

▲九州佐賀武雄圖書館極具未來感，深受文青旅客喜愛。

如此的路線，可以規劃拜訪：角島大橋、宮地獄神社 光之通道、大魚神社、祐德稻荷神社、武雄市圖書館等人氣景點。

角島大橋位於山口縣西北海岸，周圍的迷人風光曾多次登上電視廣告，唯有置身其中，才能真正感受此地之美。佐賀武雄圖書館，於2013 年翻修後，成為一座極具未來感的現代化圖書館，由蔦屋書店和星巴克咖啡進駐，成為文青旅客的必訪景點。

優惠資訊

˙10/1限定：北海道 單程未稅 3,899起

˙10/2限定：關東 單程未稅 2,799起

˙10/3限定：中部 單程未稅 3,199起

˙10/4限定：關西 單程未稅 2,499起

˙10/5限定：九州 單程未稅 2,399起

˙10/1-10/5限定：東北 單程未稅 3,099起

˙沖繩 單程未稅 1,999起

詳見：

台灣虎航 日本全航線活動網站

https://pse.is/6gsfxp

